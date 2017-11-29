Eğitimde Gaziemir farkı

Şenol, “Eğitimli ve sağlıklı insanların yaşadığı kentler hızlı gelişir inancıyla bu alanlardaki projelerimizi daha da geliştireceğiz” dedi.

Kentin gelecek 20 yılı düşünerek hayata geçirdiği devasa projelerle Gaziemir’i cazibe merkezine dönüştüren Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol eğitime verdiği özel önemle bu alanda fark oluşturdu. Eğitimden sağlığa, çevreden tarihe, kültür-sanattan altyapıya sayısız projeyle İzmir’in ‘yeni yıldızı’ olan Gaziemir, eğitim alanında verilen hizmet ve geliştirilen projelerle öne fırladı. “Eğitimli ve sağlıklı insanların yaşadığı kentler hızlı gelişir” inancıyla bu alanlarda önemli yatırımlar yapan Başkan Şenol, belediyenin kurslarında görev yapan eğitmenlerle kahvaltıda bir araya geldi, yeni sezonu değerlendirdi.

“Eğitime destek artacak”

Görev ve sorumlulukları arasında olmamasına rağmen sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitime önemli paralar harcadıklarını dile getiren Başkan Halil İbrahim Şenol, “Eğitime verdiğimiz destek artarak devam edece. “Bu ülkenin aydınlık yüzü çocuklarımızın yetişmesinde siz öğretmenlerimize büyük görevler düşüyor. Emeğiniz, fedakarlığınız çok büyük. Ancak daha çok çalışarak gençliğimizi, ülkemizi daha ileriye götüreceğiz. Bu ülkenin sizlere her zaman ihtiyacı olacak” diye konuştu.

Eğitmenler adına söz alan Gaziemir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi Müdürü Soner Solmaz ise “Gaziemir’de eğitim alanında fırsat eşitsizliğini ortadan kaldıran Belediye Başkanımız Halil İbrahim Şenol’a teşekkür ediyorum” dedi.