Eğitime en güzel teşvik Balçova'da

Eğitimde adaleti sağlamak için ilçedeki eğitim kurumlarına ve öğrencilere destek olan Balçova Belediyesi, YKS'de başarıya ulaşan gençleri bu yıl da yalnız bırakmadı. Balçovalı 411 genç birer bilgisayar, Nutuk, plaket ve çeşitli hediyeler ile ödüllendirdi.

12 yıldır başarılı gençler için tören düzenleyen Balçova Belediyesi, bu yıl da 411 başarılı öğrenciyi aileleri ile birlikte ağırladı. Balçova Termal Otel'de düzenlenen törende her öğrenciye bir Nutuk, bir dizüstü bilgisayar, bir plaket ayrıca İzmir dışında okul kazananlara ulaşım bedeli verildi. Törende ayrıca YKS'nin 4 farklı puan türünde dereceye giren ilk 12 öğrenciye ayrıca alışveriş çeki hediye edildi.

Ülkemizde yaşanan her olumsuzluğun ana kaynağının eğitim eksikliğinden kaynaklandığını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, “Adalet ilk önce eğitimde sağlanmalıdır. Bütün çocuklar eşit doğar, şartlar onların geleceğini belirler. Ancak en belirleyici olan eğitimdir. Bu geminin batmamasını istiyorsak eğitime ağırlık vermeliyiz. Çocuklarımızın sağlıklı eğitim alması için makam aracından başlarım satmaya, belediyenin tüm olanaklarını seferber ederim. Bu zor koşullarda üniversiteyi kazanan her arkadaşımı ve cefakar ailelerini tek tek tebrik ediyorum” dedi.

"Çocuklara, gençlere yapılan yatırım en iyi yatırımdır"

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise “Eğitime ve gençlere çok önem vermemiz gerekiyor. Çocuklara, gençlere yapılan yatırım en iyi yatırımdır. Bugün ne yazık ki ülkemizde eğitim sistemi çökmüş durumdadır. 15 yılda 15 sefer değişen bir eğitim sistemi dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Eşit ve Adaletli bir eğitim modelini sizin gibi çocukları için her fedakarlığı gösteren aileler ile birlikte yaratabileceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Eğitimden Sorumlu MYK Üyesi Yıldırım Kaya da CHP'li tüm belediyelerin eğitime destek olduğunun altını çizerek, “Bizler Cumhuriyet değerlerini ön planda tutarak eğitimin gelişmesini sağlayacağız. Üniversite mezunlarımızın işsiz olmadığı, öğretmenlerin branşlarında atamalarının yapılacağı bir eğitim sistemini hedefliyoruz. Balçova'da eğitim için çocuklarımız için yapılanlar bunun en güzel örneğidir“ diye konuştu.

Konuşmaların ardından dört ayrı puan gurubunda dereceye giren öğrencilere ve üniversite sınavında bir üniversiteye girmeye hak kazanan tüm öğrencilere ödülleri CHP İzmir Milletvekilleri Kani Beko, Özcan Purçu, Atilla Sertel, CHP Balçova İlçe Başkanı Aygül Eryılmaz ve Belediye Meclis Üyeleri tarafından verildi.