Eğlence Aliağalı minikleri bekliyor

Aliağa Belediyesinin çocuklara yönelik düzenlediği ‘Haydi Çocuklar Şenliğe’ etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirilen etkinliklerde keyifli bir hafta sonu geçiren minikler için bu hafta ‘Prens ve Rapunzel’ isimli çocuk tiyatrosu sahne alacak. 4 Mart Pazar günü 13.00 ve 15.30 seansları ile ısıtmalı şişme çadırda sahnelenecek olan oyun ücretsiz olarak gösterime sunulacak.

Kitap hediye edilecek

Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’ndaki çocuk etkinlikleri tiyatro oyunu ile de sınırlı kalmayacak. Oyun sonrasında sihirbaz, animasyon ve palyaço gösterilerinin yanı sıra yüz boyama aktiviteleri de eğlenceye renk katacak. Tüm aktivitelerin ücretsiz olacağı etkinliklerde çocuklara süt, kek, pamuk helva ve patlamış mısır ikramı yapılacak. Etkinlik sonrasında ise çocuklara Muzaffer İzgü’nün Ökkeş serisine ait kitapları hediye edilecek.