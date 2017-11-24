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24 Kasım 2017 22:45

EHF Challenge Cup: Göztrpe: 35 - Paok: 26

Göztepe hentbol takımı, EHF Challenge Cup 3.

EHF Challenge Cup: Göztrpe: 35 - Paok: 26

24 Kasım 2017 22:45

Tur ilk maçında Paok’u ağırladığı maçta Yunan ekibini 35-26 mağlup etti.


EHF Challenge Cup 3. Tur ilk maçında Bornova Atatürk Spor Kompleksinde Paok’u konuk eden Göztepe, sahadan 35-26 galibiyetle ayrıldı.


Yunan ekibinin golüyle başlayan karşılaşmanın ilk 10 dakikası 8-4 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğü ile geçildi. İlk yarıyı 20-14 önde tamamlayan Göztepe’de en skorer isimler 5’er gol ile Baran ve Krivchikov oldu. İkinci yarıda da skor ve oyun üstünlüğünü elinde tutan Göztepe, parkeden 35-26 galip ayrıldı.


Eşleşmenin rövanş karşılaşması 26 Kasım Pazar günü saat 19.00’da Bornova Atatürk Spor Kompleksinde oynanacak.




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