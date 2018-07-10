Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve yeni kabineyi değerlendirdi. "Türkiye’yi 2023 hedeflerine götürecek kadrolar belli oldu" diyen Eskinazi, “Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşun 100. yıl dönümü olan 2023 yılı için ortaya konan hedeflerden uzaklaşıyor görüntüsü vermeye başlamıştı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeli ile birlikte 2023 hedefleri tekrar rayına girecek” diye konuştu.

2023 hedeflerinden en önemlilerinden birisinin Türkiye’nin ihracatının dünya dış ticaretinden yüzde 1.5 pay alması olduğunu hatırlatan Eskinazi şöyle devam etti:

"Günümüzde yüzde 0.9 olan bu rakamı, yüzde 1.5’a çıkarmak için yeni hükümet ile birlikte 365 gün, 24 saat çalışmaya hazırız. Kamuda bürokrasiyi azaltacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeli ile ihracatımızın gelişimi için 71 bin kişilik ihracat ailesine kaptanlık yapacak olan Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’ın önderliğinde Türkiye’nin ihracatının artması için çalışacağız. Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2018 yılında Türkiye’nin 170 milyar dolarlık ihracat hedefine 14 milyar dolarlık katkı sağlamak için çalışacağız."

Eskinazi, son olarak yeni hükümetin görev yapmasından günler sonra Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının kalkacağına ilişkin mesajların yeni döneme ilişkin umut ve beklentilerini arttırdığını anlatarak, OHAL uygulamasının kalkmasının yabancı sermayenin Türkiye’de yatırım kararı alma sürecini hızlandıracağını, 5 yıl için göreve gelen güçlü bir hükümetin siyasi ve ekonomik istikrar ortamında Türkiye’nin çehresini değiştireceğini, 2017 yılında yakalanan yüzde 7.4’lük büyüme rakamının önümüzdeki yıllarda devam edeceğini savundu.