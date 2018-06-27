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27 Haziran 2018 11:15

EİB Başkanı Eskinazi: "Türkiye’nin gündemi artık ekonomi olmalı”

Türkiye’nin 24 Haziran’da yaptığı seçimi değerlendiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye’nin seçimi demokrasi şöleni şeklinde geride bıraktığını, bundan sonraki önceliğin ekonomi olması gerektiğini söyledi.

EİB Başkanı Eskinazi:

27 Haziran 2018 11:15


Yeni sistemin ve seçim sonuçlarının ülke ve tüm dış ticaret camiası için hayırlı olmasını dileyen Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Egeli ihracatçılar olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin seçilmiş İlk Cumhurbaşkanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinde çoğunluk sandalye sayısına ulaşan Cumhur İttifakı’nı tebrik ediyoruz” dedi.


Eskinazi, şunları söyledi:


"Cumhurbaşkanlığı için yarışan diğer siyasetçilerimize, Millet İttifakı’nda yer alan partilerimize ve ittifak dışındaki partilerimize de demokrasi içindeki mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Son yıllarda yaşadığı yoğun seçim ve referandum sürecine rağmen yüzde 87,5’lik oranla sandıklara giden Türk halkı her türlü takdiri hak ediyor.”


Türkiye’nin 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,4’lük büyüme oranı yakaladığını hatırlatan Başkan Eskinazi, "Yeni dönemde Egeli ihracatçılar olarak beklentimiz, seçim döneminin ardından önceliğin tekrar ekonomiye verilmesi olacaktır. OHAL uygulamasının kaldırılacak olması yabancı yatırımcının Türkiye’ye bakışını değiştirecek ve yabancı yatırımda artış olacaktır. OHAL’in Temmuz ayında sona ermesi en büyük beklentimizdir. Yeni sistemin vaat ettiği gibi bürokrasiyi ortadan kaldırarak ekonomik reformların en hızlı şekilde gerçekleştirilmesi en büyük ümidimizdir" şeklinde konuştu.



Binali Yıldırım’a teşekkür


Eskinazi, Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı Binali Yıldırım’a da ülkeye ve bölgeye yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkürü borç bildiklerini dile getirdi.


Türkiye’nin bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanlığı Hükümet modeliyle yönetileceğini kaydeden Eskinazi, yeni kabinede Ege Bölgesi’nden temsilciler görmek istediklerini, Ege Bölgesi’nden seçilen milletvekillerinin ise seçim bölgelerinin beklentilerini dikkate alan bir çalışma dönemi geçirmelerini beklediklerini sözlerine ekledi.




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