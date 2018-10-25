EİB'den Balıkesir'in 1 Milyar ihracat hedefine destek

Ege Bölgesi'nin yıllık 20 milyar dolara ulaşan ihracatına katkı sağlayan firmalarla, “EİB Üye Buluşma Toplantıları”nda bir araya gelerek bire bir iletişim kuran Ege İhracatçı Birlikleri'nin son durağı 2023 yılı için 1 milyar dolar ihracat rakamını hedefleyen Balıkesir oldu.

Hayvansal mamullerden Zeytin ve zeytinyağına, hazır giyimden mermere birçok önemli ihraç ürünün üretiminin ve ihracatının gerçekleştiği Balıkesir'de düzenlenen “EİB Üye Buluşma Toplantısı”nda ihracatçıların beklentileri dinlendi ve ihracatı artırmaya yönelik devlet yardımları ve EİB faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Ege Maden İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu Üyesi Remzi Boncuk, ihracatın öneminin son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmada net bir şekilde anlaşıldığını belirtti. “Ülkece ekonomik kalkınmamızın yolu ihracatı artırmaktan geçiyor, biz de bu hedefe ulaşmak için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz” diyen Boncuk, “Ege İhracatçı Birlikleri'nin Balıkesir toplantısını da bu açıdan oldukça önemsiyorum. Üyelerimiz burada paylaşılan bilgileri ihracatı artırma doğrultusunda kullanacaklardır. 2018 yılının geride kalan 9 aylık döneminde Balıkesir'de yerleşik 340 ihracatçımızla 147 ülkeye 440 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Balıkesir, dış ticaret fazlası veren illerimiz arasında. Hedefimiz 2023 yılında 1 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmak” şeklinde konuştu.

İhracatçılar hedef pazar ülkelere götürülüyor

Açılış konuşmalarının ardından Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz, EİB tarafından gerçekleştirilen fuarlar, ticaret heyetleri, alım heyetler ve Birlik tarafından yürütülen faaliyetler hakkında dinleyicilere bilgi verdi. Açılış konuşmalarının ardından Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz, EİB tarafından gerçekleştirilen fuarlar, ticaret heyetleri, alım heyetleri ve Birlik tarafından yürütülen faaliyetler hakkında dinleyicilere bilgi verdi.

Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2018 yılında Avrupa, Uzakdoğu ve Asya'da düzenlenen 10 farklı fuar için milli katılım organizasyonunu üstlendiklerini ifade eden İşbırakmaz, fuarların yanı sıra ticaret heyetleri organizasyonlarında ihracatçıların hedef pazar ülkelere götürülerek, bu ülkelerdeki alıcılar ile B2B görüşmelerde buluşturduklarını belirtti. Alım heyetlerinde ise yurt dışından alıcıları ülkemizde misafir ederek doğrudan ihracatçılar ile buluşturduklarını aktardı.

Toplantıya ihracatta devlet desteklerinin detaylı olarak aktarıldığı devlet yardımları sunumları ile devam edildi. Son bölümde Yaşar Üniversitesi Stratejik Planlama Koordinatörü Selçuk Karaata “Türkiye Ekonomisi ve İnovasyon” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

“Üyelerimizin ayağına giderek hizmetlerimizi anlatıyoruz”

Üye Buluşma Toplantıları hakkında değerlendirmelerde bulunan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi “Üyelerimizin yoğun olarak bulundukları tüm bölgelerde, onların ayağına giderek Birliğimizin hizmetlerini, faaliyetleri anlatıyoruz. Bugüne kadar; Aydın, Manisa, Muğla, Uşak ve Afyon'da üyelerimizle bir araya gelmiştik. Balıkesir ile bu seriye bir halka daha ekledik. Balıkesir, önemli ihracat ürünlerimizin üretimine ev sahipliği yapan bir ilimiz. İhracatı artırmak için büyük önem taşıyan devlet yardımları hakkında üyelerimizi bilgilendiriyoruz. EİB olarak hizmet verdiğimiz tüm illerde ihracatı artırıp 2023'e hedeflerimize ulaşarak girmek için elimizden geleni yapıyoruz. EİB Üye Buluşma Toplantılarına gelecek dönemde devam ettirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Balıkesir Altın Otel'de gerçekleşen toplantıya Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Ege Maden İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu Üyesi Remzi Boncuk ve yaklaşık 70 ihracatçı firmanın temsilcisi katıldı.

Balıkesir 9 ayda 147 ülkeye 440 milyon dolarlık ihracata imza attı

Balıkesir, 2018 yılının Ocak - Eylül döneminde 440 milyon dolarlık ihracata imza atarken, 2017 yılının aynı dönemindeki ihracat tutarı 373 milyon dolar olmuştu. Balıkesir, 2018 yılında ihracatını yüzde 18 arttırmayı başarırken; Hayvansal Mamuller Sektörü 140 milyon dolarlık ihracatla aslan payını aldı. Balıkesir'den 50 milyon dolarlık Elektrik-Elektronik ürünleri ihracatı yapılırken, Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü 45 milyon dolarlık ihracatla zirvenin üçüncü basamağının sahibi oldu. Bu sektörleri sırasıyla; 38 milyon dolarlık ihracatla Otomotiv yan sanayi, 26 milyon dolarlık tutarla Kimya ve 25 milyon dolarlık döviz getirisi ile Madencilik sektörleri takip etti.

Balıkesirli ihracatçılar, 2018 yılında 147 ülkeye ihracat yapma başarısı gösterirken listenin başında 78 milyon dolar ile Irak yer aldı. Almanya 37 milyon dolarlık ihracatla zirve ortağı olurken, listenin üçüncü sırasının sahibi 31 milyon dolarlık ihracatla İtalya oldu. Bu ülkeleri 18 milyon dolar ile İspanya, 16 milyon dolar ile Brezilya izledi.