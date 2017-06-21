Ege İhracatçı Birlikleri, Türkiye’nin halı, battaniye, tekstil, deri üretiminde yer alan ihracatçılara bir araya gelerek, inovasyon, Ar-Ge

ve tasarımın önemi hakkında bilgiler vererek çağrıda bulundu.

Ege İhracatçı Birlikleri, Türkiye’nin halı, battaniye, tekstil ve deri üretim ve ihracatında önemli merkezlerinden Uşak’taki üyeleriyle, “Rotamız Uşak Hedefimiz İhracat” sloganıyla Uşak Ramada Otel’de iftar yemeğinde bir araya geldi.Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz’ın evsahipliği yaptığı gecede, Ege İhracatçı Birlikleri’nin ihracatçılara sunduğu hizmetler, sağladığı avantajlarla ilgili bir sunum yapıldı. Ege İhracatçı Birlikleri departman yöneticileri ise; Devlet Yardımları ve Tarımsal İade, Üyelik, Beyanname, Sanayi konuları başta olmak üzere Uşaklı ihracatçılardan gelen sorulara cevap verdi.

Ege İhracatçı Birlikleri’nce yapılan sunumda EİB’nin ihracatçıların sorunlarının çözümü için yaptığı çalışmalar anlatılırken, ihracatta katma değeri arttırmak için yürütülen inovasyon, Ar-Ge ve Tasarım çalışmaları hakkında bilgi verildi. Uşak’ta da ortak toplantı yapma istediği dile getirildi.

Üyelerini kendi şehirlerinde ziyaret ederek Ege İhracatçı Birlikleri ile ihracatçılar arasındaki bağları güçlendirmeyi hedefleyen, ihracatta karşılaşılan sorunların çözümü konusunda daha aktif bir misyon üstlenmek isteyen Ege İhracatçı Birlikleri, geçtiğimiz süreçte Aydın, Manisa ve Afyon’daki üyeleriyle bir araya gelmişti. EİB, önümüzdeki süreçte çevre illerde üye buluşmalarını devam ettirecek.“Rotamız Uşak Hedefimiz İhracat” sloganıyla Uşak Ramada Otel’de düzenlenen toplantıya Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Selim Kandemir, Uşak Karma Deri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı İbrahim Karahallı ve 90 civarında ihracatçı katıldı.

Uşak 2016 yılında ihracatını yüzde 13 arttırdı

Türkiye’nin ihracatı 2016 yılında durgun bir seyir izlerken, Uşak 2016 yılında ihracatını yüzde 13 arttırmayı başardı. 2015 yılında 220 milyon 494 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uşak, 2016 yılında 248 milyon 293 bin dolar dövizi Türkiye’ye kazandırmayı başardı.Halı sektörü; 63 milyon 882 bin dolarlık ihracatla Uşak’ta en fazla ihracat yapan sektör olurken, Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 58 milyon 618 bin dolarlık ihracat tutarıyla Halı sektörünü izledi. Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörü 55 milyon 304 bin dolarlık ihracatla üçüncü olurken, Uşaklı dericiler 2016 yılında 21 milyon 574 bin dolarlık döviz geliri elde etti. Uşak’ta ihracatta beşinci sektör ise; 11 milyon 86 bin dolarlık tutarla Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri sektörü oldu.

Hollanda, Almanya, ABD ihracatta lider ülkeler

Uşaklı ihracatçılar, 2016 yılında 115 ülkeye ihracat yapma başarısı gösterirken Uşak’ın ihracatında Hollanda 21 milyon 721 bin dolarlık tutarla ilk sırada yer aldı. Hollanda’yı 20 milyon 882 bin dolarla Almanya, 17 milyon 305 bin dolarla Amerika Birleşik Devletleri izledi.