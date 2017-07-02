Ege ihracatçıların son 1 yıllık ihracatı 10 milyar 984 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Ege İhracatçı Birliklerinin haziran ayında kayda aldığı sanayi ürünleri ihracatı 2016 yılı Haziran ayına göre yüzde 6’lık artışla 543 milyon dolardan, 576 milyon dolara yükselirken, tarım ürünleri ihracatı yüzde 9’luk gerilemeyle 390 milyon dolardan 354 milyon dolara indi. Madencilik sektörünün ihracatı ise yatay bir seyirle 74 milyon dolar oldu.

Haziran ayında Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinden 6 tanesi, 2016 yılı Haziran ayına göre ihracatını arttırma başarısı gösterirken, 6 ihracatçı birliği geçen yılki ihracat rakamlarının gerisinde kaldı. Son 1 yıldır ihracatta her yıl rekorlar kıran Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, haziran ayında yüzde 163’lük ihracat artışı ile 2016 yılı Haziran ayında 8 milyon 137 bin dolar olan ihracatını 2017 yılı Haziran ayında 21 milyon 388 bin dolara çıkardı. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 107 milyon 589 bin dolarlık ihracat rakamıyla mayıs ayında Ege Tütün İhracatçıları Birliğine kaptırdığı zirveyi 1 ay aranın ardından tekrar geri aldı. İkinci sırada 83 milyon 810 bin dolarlık döviz girdisi ile Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği yer aldı. Haziran ayında ihracatını yüzde 20 arttırmayı başaran Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 78 milyon 858 bin dolar dövizi ülkemize kazandırarak üçüncü sıraya yerleşti.

Ege Maden İhracatçıları Birliğinin ihracatı haziran ayında yatay bir seyir izlerken, 74 milyon 275 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Mayıs ayının ihracat birincisi Ege Tütün İhracatçıları Birliğinin haziran ayı ihracatı ise 71 milyon 50 bin dolar olarak kayıtlara geçti. İhracatı haziran ayında yüzde 18 gerileyen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 63 milyon 255 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken, ihracatı yüzde 23 düşen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin ihracatı 50 milyon 276 bin dolar oldu. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 2017 yılı Haziran ayında 44 milyon 323 bin dolar ihracat yaparken, 2016 yılı Haziran ayı performansının yüzde 13 gerisinde kaldı. 2016 yılında ihracat artış rekortmeni olan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin ihracatı 2017 yılının Haziran ayında yüzde 52’lik sert düşüşle 49 milyon 823 bin dolardan 23 milyon 888 bin dolara indi. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 2017 yılı Haziran ayında 20 milyon 406 bin dolarlık ihracata imza atarken, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 8’lik ihracat artışıyla 12 milyon 612 bin dolar dövizi ülkemize kazandırdı.