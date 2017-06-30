Ekiz Yumurta Foça Basketbol İzmir şampiyonu oldu

Bu sezon İzmir U12 liginde oynadığı 13 maçın 12’sini kazanarak üstün bir performans gösteren Ekiz Yumurta Foça U12 basketbol takımı, özelikler oyunuyla basketbolseverlerin takdirini kazandı. Takım, bu başarısını da şampiyonlukla taçlandırdı. Kulüp tarafından yapılan basın açıklamasında, önümüzdeki sezon hedeflerimiz U13 ligini yine İzmir Şampiyonu olarak bitirmek ve U13 Türkiye Şampiyonasında derece almaktır. Aynı zamanda U15 B Yıldız Kız Milli Takımına en az 2-3 oyuncu vermeyi hedefliyoruz" diye aktardı.

Oyuncular ve teknik ekip tebrik edilirken, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzlediğimiz her maçımızdaki hatalarımızı tespit ederek bir sonraki maçlara bu eksiklerimizi kapayarak hazırlanan U12 takımımız , ligde her maç artan performansıyla en güçlü rakiplerini rahatça geçmiş ve İzmir Şampiyonluğuna ulaşmıştır.

Bu başarılarından ötürü oyuncularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ederiz."