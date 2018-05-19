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19 Mayıs 2018 12:41

Ekmek teknesini Türk bayrağı ile donattı

İZMİR (İHA) – İzmir’de kağıt toplayıcılığı yapan Hasan Yılmaz’ın bayrak sevgisi ekmek teknesine yansıdı.

Ekmek teknesini Türk bayrağı ile donattı

19 Mayıs 2018 12:41

Kağıt topladığı el arabasını Türk bayrağı ile donatan Yılmaz, gençlere “Ne olursa olsun çalışın” tavsiyesinde bulundu.


İzmir’in Buca ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Hasan Yılmaz kağıt toplayarak geçimini sağlıyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda da işinin başında olan Hasan Yılmaz, ekmek teknesi el arabasını çiçekler ve Türk bayrakları ile donatarak ekmeğini kazanıyor.


Çocukluğundan beri çiçekleri ve Türk bayrağını sevdiğini söyleyen Yılmaz, "Vatan, millet ve bayrak için yaşıyoruz. Bu sebepten arabamı bayrak ile donattım. Bayrak uğruna ölürüm, bu bayrağı taşımış olmak benim için bir mutluluk. Vatan, her şeyin üzerine kurulmuştur” dedi.


Gençlere tavsiyeler de veren Yılmaz, "15 yaşından beri çalışıyorum. Gençler kaç yaşında olursa olsun çalışsınlar. Vücut çalıştıkça gençleşir" diye konuştu.




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