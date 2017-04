Ekonomi öğrencileri MaviBahçe’de sergi açıldı

Görsel İletişim Tasarımı bölümünün tüm öğrencilerinin işlerinden örneklerin sunulduğu bu sergide videodan tipografiye, litografik baskıdan etkileşim tasarımına kadar çok geniş bir yelpazede işler sergileniyor. Bilindik alışveriş merkezi çizgisinin ötesinde bir alışveriş ve yaşam merkezi olan MaviBahçe, bu sergiyle tasarımcı gençlerin işlerini ziyaretçileriyle buluşturdu.

Sergiyle ilgili bilgi veren öğrenciler, şunları söyledi:

“Serginin adı, V (Visual / Görsel) + C (Communication / İletişim) = D (Design / Tasarım) diye tasarım sürecine atıfta bulunmaktadır. Tasarım sürecinde öğrenciler önce eskizler üretirler, sonra vermek istedikleri mesajı doğru verip vermediklerini kontrol ederler ve tüm bileşkenleri bir araya getirdiklerinde tasarımları ortaya çıkar. Bu sergi, aslında gündelik hayatımızın her anında karşımızda olan görsel iletişim tasarımı ürünlerinin farkına varılmasını sağlarken, görsel iletişim tasarımı öğrencilerinin de işlerini bu kadar büyük kitleler önünde görücüye çıkarmasına olanak sağladı. Ayrıca öğrencilerin özgüvenlerini geliştirmeleri ve rekabetin çok üst düzeyde olduğu tasarım dünyasında kendilerini tanıtmaya başlamalarına katkıda bulunmaktadır. Sabah uyandığımızda hemen uzanıp baktığımız cep telefonumuzun arayüzü, her an karşımıza çıkan logolar, tabelalar, billboardlar, çektiğimiz ve paylaştığımız fotoğraflar, videolar, oynadığımız bilgisayar oyunları ve gün içinde hızla tükettiğimiz, hayatımızı kolaylaştıran ve güzelleştiren bütün görsel elemanlar görsel iletişim tasarımcıların izini, emeğini taşımaktadır. V+C=D sergisinin bu kadar çeşitli olmasının temel nedeni de budur.”

Sergi 24 Nisana kadar ziyaretçilere açık kalacak.