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28 Haziran 2018 14:32

Ekonomi Üniversitesi “Değişim” dedi

İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı Olağanüstü Mütevelli Heyet Toplantısında düzenlenen seçimi İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’in listesi 163 oyla kazandı.

Ekonomi Üniversitesi “Değişim” dedi

28 Haziran 2018 14:32

Böylece 17 yıldır vakfın ve üniversitenin başkanlığını yürüten Ekrem Demirtaş’ın bu görevini “Değişim” sloganıyla yola çıkan Özgener ve ekibi üstlenmiş oldu.


İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Konferans Salonunda düzenlenen genel kurulun Divan Başkanlığını aynı zamanda İZTO’nun da Meclis Başkanı olan Selami Özpoyraz yürütürken, katip üyeliklere ise Suat Özdağ ve Yavuz Yılmaz seçildi. Toplantıya, İZTO Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın 227 mütevelli heyet üyesi katılırken üyelere seslenen İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın vakıf üniversitelerine yönelik Aralık ayında çıkardığı yönetmeliğin detaylarını da paylaştı. Özgener, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı yönetmelikle, oda ve borsalar tarafından kurulan vakıflarda görev yapan kişilerin, oda veya borsadaki görevleri sona erdiğinde vakıftaki görevlerinin de kendiliğinden sone ereceğini hatırlattı.


İZTO Vakfı’nın 17 yıldır başkanlığını yürüten Ekrem Demirtaş ve ekibine de teşekkür eden Mahmut Özgener, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin akademik kadrosu ve sahip olduğu teknik alt yapısıyla önemli projelere imza atacağını söyledi. Özgener, “Mütevelli heyet üyelerimiz başta olmak üzere akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizle hep birlikte el ele verip kentimizin, bölgemizin ve ülkemizin gelişimi için heyecanla yeni projeler üreteceğiz” diye konuştu.



Özgener’in listesine 163 oy


Konuşmaların ardından yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Toplam 216 oyun kullanıldığı seçimde Mahmut Özgener’in listesi 163 oy alırken Ekrem Demirtaş’ın listesi 52 oyda kaldı. 1 oyun geçersiz sayıldığı seçimin ardından heyet üyeleri Özgener’i tebrik etti. Genel kurulda ayrıca Mahmut Özgener, Cemal Elmasoğlu ve Mehmet Özsaruhan, vakfın mütevelli heyet üyeliğine seçilen yeni isimler oldu.




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