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14 Ağustos 2018 09:41

‘Ekonomik Darbe Girişimi Soruşturması’ için savcılığa suç duyurusu

Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAY-DER), dolara yönelik operasyonun ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’na bir başvuruda bulunarak, ’Ekonomik Darbe Girişimi Soruşturması’ başlatılması; hayatın olağan akışı dışında parça parça veya toplu döviz alan, ticari faaliyetleri dışında döviz gönderenler, iş adamları, borsacılar, döviz bürolarının sahipleri gibi kişilerin tespit edilmesi için suç duyurusu yaptı.

‘Ekonomik Darbe Girişimi Soruşturması’ için savcılığa suç duyurusu

14 Ağustos 2018 09:41


Fetulahçı Terör Örgütü İle Sivil Mücadele Platformu olan Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAY-DER), dolara yönelik operasyonun ardında harekete geçti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir başvuru yapan dernek, döviz alımlarıyla ilgili bir soruşturma başlatılması için dilekçe verdi. Dernek soruşturma gerekçesinde, ilgili kurumlara yazı yazılarak, temmuz ve ağustos ayları içerisinde faaliyet alanları ve iştigal alanları amacı dışında, hayatın olağan akışına aykırı derecede parça parça veya toplu döviz alan, ödeme amacı dışında bankalardan yüklü döviz çeken, ticari faaliyetleri dışında yurt dışına yüklü döviz gönderen, ithalat firmaları dahil; şirketler, iş adamları, iş adamlarının 3. dereceye kadar yakınları, borsacılar, döviz büroları, diğer firmalar ve kişilerin tespit edilmesi gerektiğini belirtti. TAY-DER, yine 9 sayfalık dilekçesinde tespit edilen bu kişiler hakkında ’Ekonomik Darbe Girişimi Soruşturması’ da başlatılması gerektiği başvuru yazısında kaydedildi.



"Bu kişiler hakkında en ağır cezai yaptırımlar uygulanmalıdır"


Tespit edilen bu kişilerin mal marlıklarına el konulması gerektiğini ifade eden İzmir merkezli Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği


(TAY-DER)’in dilekçesinde şu ifade yer aldı:


"Özellikle son bir yıl içerisinde yurt dışında yabancı firma alma bahanesi ile ülke içerisinde ki bankalardan yüklü kredi çekerek, bu paraları dövize çevirip yurt dışına kaçıran, bu kredileri ödemeyen, bu kredileri yapılandırma bahanesi ile süre kazanmaya çalışan ve bu sürede yurt içerisinde ki mal varlıklarını tasfiye eden, bankalar da ki likiteyi azaltan kişilerin tespit edilerek, hangi amaçla bu işlemleri yaptıkları sorgulanmalı, bu kişilerin şikâyet konusu eylemlere karışanlar ile FETÖ ile bağları araştırılmalı ve durum değerlendirmesi devamında gerek görülürse bu kişiler hakkında en ağır cezai yaptırımlar uygulanmalıdır."


Dernek, başsavcılığa başvuru dilekçesinde ayrıca ABD’li bazı isimlerin FETÖ ile bağlantılarını ortaya koyacak bazı örnekler de verdi.




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