Ekonomiye can suyu olacak konut projesi

İzmir'de, 30 yıldır konut üreten ünlü inşaat firması, 850 milyon TL yatırımla bin 94 dairelik yeni bir konut projesi başlattı. Kur dalgalanmasının yaşandığı bugünlerde Türkiye ekonomisine güvenerek bu yatırımı yaptıklarını belirten Abdulkadir Gültekin, yeni projelerinde binin üzerinde kişiye istihdam oluşturacaklarını açıkladı.

İzmir'de, 30 yıldır konut üreterek ekonomiye can katan Gergül İnşaat, yeni projesi Ataşehir Modern'i satış ofisinde düzenlenen kokteyl ile tanıttı. Gergül İnşaat Kurucusu Abdulkadir Gültekin, yaptığı açıklamada, 850 milyon TL tutarında yatırım yaptıkları projelerinde binin üzerinde kişiye istihdam sağlayacaklarını açıkladı. Gültekin, "Fiyat politikamızda herkese eşit davranıyoruz. Daireler arasında farklılık göstermekle birlikte tek fiyatla satışa çıkıyoruz. Daha önce yaptığımız projelerde 10-15 gün olarak planladığımız lansman süremizi bir günde sonlandırdığımız oldu. Yeni proje için cuma günü (2 Kasım) internet sitemizinden satış fiyatlarını yayınlayacağız" dedi.

Bin 94 dairelik proje

Gültekin, İzmir'in gelişen bölgesi Ataşehir'deki projelerinde bine aşkın kişiye istihdam sağlayacaklarını söyledi. Gültekin, "Ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçsek bile Türkiye ekonomisine güveniyoruz. Bu yüzden bu yatırımı gerçekleştirmek istedik" dedi.

Bin 94 dairelik ve 3 sitelik yatay mimariye sahip Ataşehir Modern projesinin, İzmirlilere yeni yaşam alanı olanağı sunması beklenirken, projede 24 ay sonra anahtar teslimi yapacaklarını ifade eden Satış Müdürü Serhat Kösem, "Mavişehir Modern projelerimizden sonra Ataşehir Modern projesi ile yeniden ailemizle bir aradayız. İzmir'in gelişen bölgelerinden biri olan Ataşehir'de aile konseptinin ağırlıkta olacağı bir yaşam konut projesi hazırladık. 3 sitelik ve 1094 dairelik bu projede yüzme havuzları, otopark, peyzaj, 7/24 güvenlik ve sosyal alanlara yer verdik" dedi.

İzmir'in ve İzmirlilerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Kösem, Ataşehir Modern'in duyulmasıyla birlikte binlerce müracaat aldıklarını anlattı. Kösem, "Ataşehir Modern duyulduğu günden itibaren Türkiye'nin her yerinden müracaatlar almaya başladık. İzmirli, yaşayacağı alana yöneliyor ve bunu seçiyor. Biz de hep ihtiyaca yönelik hareket ettik" şeklinde konuştu.

Ataşehir Modern projesiyle aynı zamanda birçok insana istihdam sağlayacaklarını belirten Kösem, yükselen döviz kurlarına ve inşaat sektöründeki dalgalanmalara rağmen hizmet vermeye devam ettiklerini vurguladı. Kösem, "Bugüne kadar yaptığımız tüm işler bizim gücümüz doğrultusunda işledi. Ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçsek bile Türkiye ekonomisine güveniyoruz. Bu yüzden bu yatırımı gerçekleştirmek istedik” diye konuştu.