Ekonomiye operasyona rağmen 27.5 milyon dolarlık dev satış

5 milyon ABD doları artı KDV bedelle, Sodrugestvo Group’a ait Yakamoz Yağ ve Ticaret Sanayi A.Ş’ye satışı için Lüksemburg’da varlık devir sözleşmesi imzalandı. Altınyağ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik, "Türkiye ekonomisi kritik bir süreçten geçerken çok önemli bir girişime imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Elde ettiğimiz gelir ile yeni yatırımlar yapmayı hedefliyoruz" dedi.

İzmir’in en eski sanayi kuruluşlarından Altınyağ Kombinaları A.Ş’ye ait gayrimenkul ve makine parkı ile Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.’ye ait gayrimenkul ve makine parkının tamamının 27.5 milyon ABD Doları (Anlık kurla 171.05 milyon TL) artı KDV bedelle Lüksemburg merkezli Sodrugestvo Group SA’ya ait Yakamoz Yağ ve Ticaret Sanayi A.Ş’ye satışı için sözleşme imzalandı. Lüksemburg’da imzalanan Varlık Devir Sözleşmesi’ne göre Sodrugestvo, Altınyağ’a 11 milyon ABD doları artı KDV’yi peşin, geriye kalan miktarın 9.5 milyon ABD doları artı KDV tutarındaki bölümünü ise 24 ay vade ile çek karşılığında eşit taksitler ve 1 milyon ABD doları; 6 milyon dolarını ise 60 ay vade ile eşit taksitler halinde ödeyecek.

Altınyağ KAP’a açıklama yaptı

Altınyağ tarafından ise Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"4 Mayıs 2018 tarihinde KAP’ta duyurduğumuz üzere; Sodrugestvo Group S.A. ile 26 Ağustos 2018 tarihine uzatılan varlık devir süreci 14 Ağustos 2018 tarihinde yapılan görüşmelerle tamamlanmış ve imzalanan sözleşmeye göre Ülkemizde son dönemde yaşanan ekonomik ve kur dalgalanmaları da dikkate alınarak, satış tutarı 27 milyon 500 bin ABD doları + KDV olarak belirlenmiş, nihai satış sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşmeye göre 11 milyon ABD doları+KDV devir tarihinde peşin olarak tahsil edilecek olup, 9 milyon 500 bin ABD doları ise vade kısaltmasına gidilerek 24 ay vade ile çek karşılığında eşit taksitler ve 1 milyon ABD doları 24. ayın sonunda takip eden bir yıl içerisinde yine eşit taksitler halinde nakden tahsil edilecektir. Kalan 6 milyon ABD doları ise 60 ay vade ile eşit taksitler halinde banka hesabımıza blokaj konularak yatırılacak ve 60 ay sonunda faizi ile birlikte şirketimize ödenecektir. Varlık devir bedeli karşılığı olan 27 milyon 500 bin ABD Doları+KDV tutarındaki ana sözleşmenin garantörü Sodrugestvo Group S.A. firmasından garanti sözleşmesi alınmış olup 24 ay vadeli 9 milyon 500 bin ABD doların tahsilatı için ayrı ayrı olmak üzere Sodrugestvogroup S.A. grup şirketlerinden garanti sözleşmeleri alınacaktır. Satış bedelinin ayrıntılı dağılımı aşağıdaki şekilde fatura edilecektir.

Marka yaşamaya devam edecek

Prosedüre göre bundan sonraki aşamada ise Altınyağ’ın bankalara borçlarının ödeneceği, Yakamoz Yağ ve Ticaret Sanayi A.Ş’ye makine ve tapu devirleri yapılacağı ve çalışanların geçişleri sağlanacağı açıklandı.

Luksemburg’da yapılan imza töreni sonrası açıklama yapan Altınyağ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik, "Türkiye ekonomisi kritik bir süreçten geçerken çok önemli bir girişime imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sodrugestvo Group kendi alanında bir dünya devidir ve bu satın almayı tamamlayarak ülkemizin geleceğine duyduğu güveni göstermiştir" dedi.

’Yatırımlar devam edecek’ açıklaması

Mehmed Nureddin Çevik, yeni yatırım planları ve girişimi hakkında da şunları söyledi:

"Sodrugestvo’ya yapılan varlık satışıdır, Altınyağ markası yaşamaya devam edecektir. Yatırım planlarımızı hayata geçirmeye hazırız. Modern yemeklik yağ rafine tesisi satın almak amacıyla bir girişimimiz var. Özkar Global Gıda Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş şirketinin hisselerinin Altınyağ Kombinaları A.Ş tarafından devir alınması konusunda görüşmelere başladık, bu konuda KAP’a açıklama yaptık. Altınyağ’ın mal varlıklarının satışından elde ettiğimiz gelirin bir kısmı ile yeni girişimimizi en kısa zamanda sonuçlandırmayı hedeflerken, bir kısmı ile de iştirakimiz olan Etiler Marmaris’in de içinde yer aldığı gıda ve gayrimenkul alanında yatırımlar yaparak büyümeyi amaçlıyoruz."

Altınyağ ile Sodrugestvo Group arasında 2017 yılı kasım ayında niyet mektubu imzalanmış, imzayı takip eden 3 ay içerisinde durum tespiti (Due Dilligance) süreci bitirilmiş ve 8 Mart 2018 tarihinde kesin mutabakata varılarak ön protokol imzalanmış ve KAP’a açıklama yapılmıştı.