Ekrem Özdemir, “Biz büyük bir aileyiz”

Yemekte konuşan Şube Başkanı Ekrem Özdemir, üye sayılarını artırarak yüzde 11 büyüdüklerini belirterek, “Yetkimizi de perçinledik, biz büyük bir aileyiz” dedi.

Konak Öğretmenevinde düzenlenen iftara Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Kemal Çırak, Şube Başkanı Ekrem Özdemir ve sağlık çalışanları katıldı. Etkinlikte konuşan Başkan Özdemir, “Geçtiğimiz yıl, üyelerimizin, temsilcilerimizin, yönetim kurulumuzun özverili ve gayretli çalışmalarıyla İzmir de Sağlı-Sen’e olan güvenin ve inancın bir göstergesi olarak yetki bayrağımızı dalgalandırdık. Bu yılda, ilk günkü aşk, heyecan ve coşku ile gerçekleştirdiğimiz mücadele neticesinde Sağlık-Sen ailesine 518 üye daha ekleyerek üye sayımızı 5278’e çıkardık. Yani yüzde 11 büyüdük ve yetkimizi de perçinledik. Hamd olsun, göreve geldiğim 3 yıl gibi bir sürede İzmir Şube ve 2 No’lu şube başkanlığım döneminde de 3 bin 200 üyeye yakın bir artışa da vesile olduk” dedi.

“Bu başarı hepimizin”

Özdemir, şöyle devam etti: “Sağlık-Sen’e güvenen ve bu güvenleri hiç bir zaman boşa çıkmayan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının; bu başarı Sağlık-Sen’in bir sesi, nefesi olarak bütün sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımıza ulaşan ilçe ve kurum temsilcilerimizin; Bu başarı Sağlık-Sen’in başarı için, mesajının daha geniş kitlelere ulaşması için, kutlu yolculuğun bir adım daha ileri taşınması için büyük bir fedakarlıkla çalışan geçmiş dönem şube başkanları ve teşkilatımızın; Bu başarı sorunlarımız karşısında, çözüm üreten ve hiç bir zaman bizleri yalnız bırakmayan kıymetli idarecilerimizin. Bu başarı büyük bir aile olmanın yükünü omuzlarında taşıyan, bu sorumluluk ve bilinçle çalışan, her talebi kazanıma dönüştürmek için, çalışanlarıyla birlik olup, gece gündüz çalışan genel başkanımız ve yönetiminin. Bu başarı bizim, bu başarı hepimizin. Biz, büyük bir aileyiz. Ve bu büyük ailenin bütün mensuplarına gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.”

Sağlık-Sen’in kısa sürede sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının desteğiyle büyük bir imkan, büyük bir çözüm, büyük bir çıkış adresi olduğunu kaydeden Özdemir, “Sağlık-Sen, bundan sonrada kadim medeniyet değerlerine sımsıkı sarılarak vatan ve millet menfaatleri için önde ve öncü olmaya devam edecek. Yaşanan haksızlıkların üstünden gelmek için gücü değil, hakkaniyeti merkeze alan; merhametsiz bir rekabeti değil, adaleti, paylaşmayı ve dayanışmayı esas alan bir anlayışa ihtiyacımız var. İnsanlık başkalarının acısına göz yumdukça, ötekinin yarasına merhem olmadıkça, aradığı iç huzuru ve mutluluğu hiçbir yerde bulamaz. Sağlık-Sen olarak bizler özelde, üyemizin mali sosyal haklarının iyileştirilmesi, genelde ülkemiz; temel hak ve hürriyetlerin teminat altına alınması ve tam demokrasi, evrensel anlamda ise dünyanın neresinde bir mağdur, bir mazlum varsa onun haklarını koruma anlamında kendimizi sorumlu hisseden bir teşkilatız. Yeni Türkiye idealinin yılmaz savunucusu olmaya, bu idealin önünü kesmek isteyen vesayet odaklarının, şer güçlerin, millet iradesine kurulan kumpasların karşısında durmaya devam edeceğiz. Bir avuç inanmış insanın yüreklerinde büyütüp taşıyarak başlattıkları bu tertemiz davamız, sadece sağlık çalışanlarının sorunlarına çözüm üretmeyi değil; aynı zamanda coğrafyamızı, gönül coğrafyamızı etkileyen hadiseleri, nemelazımcılığın sahte konforuna tevessül etmeden, tribünden seyretmek yerine, elimizdeki tüm imkanları kullanarak, çözüm için aktif bir mücadeleyi de zorunlu kılmaktadır. Bu mübarek Ramazan ayının, buradaki birliğin, beraberliğin daha da pekişmesine vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.