Ekrem Özdemir: "Yıpranma payı hayata geçiyor"

Sağlık Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, sağlık personeline yönelik yıpranma konusuyla ilgili açıklama yaptı. "Sağlık çalışanları sağlık hizmetlerinde dönüşümün kahramanlarıdır. Fedakâr emekleriyle, milletimizin umudu, devletimizin gururu olmuşlardır" diyen Başkan Özdemir, sağlıkta şiddete de dikkat çekti. Özdemir, "Hayatını ortaya koyarak, her türlü riski göze alarak sağlık hizmetlerini bugünlere taşıyan sağlık çalışanlarımız, kendi geleceklerini ilgilendiren düzenlemelerde haklı olarak, adil davranılmasını beklemektedir. Mevzuatımızda iş yeri tehlike sınıfları içinde sağlık hizmetlerinin büyük bir kısmı çok tehlikeli risk sınıfında yer almakta, bu riskler fiziksel, biyolojik, kimyasal ve radyolojik riskler şeklinde tanımlanmaktadır. Öte yandan güncel bilimsel araştırmalarımız, sağlık çalışanlarımızın insanüstü çalışma koşullarına bağlı olarak; duygusal tükenme ve duyarsızlaşma boyutu açısından orta düzeye, kişisel başarı boyutu açısından yüksek düzeyde tükenmişlik yaşadıklarını ortaya koymaktadır. Diğer çalışma ortamlarına göre sağlık iş yerinde şiddete uğrama riski ise 16 kat fazladır. Hal böyle iken, yıpranma payı gibi son derece haklı bir talebin sahanın gerçeklerini karşılayan bir hakkaniyetle hayata geçirilmesi değişmez önceliğimiz olmaya devam edecektir" dedi.

"Etkin şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz"

Sağlık hizmeti taşıdığı riskler de dahil bütün boyutlarıyla bir ekip işi olduğuna vurgu yapan Özdemir, "Bu nedenle yıpranma payı, ek ödeme tavan oranları, emeklilik düzenlemeleri gibi, sağlık hizmeti için ter akıtan bütün sağlık kadrolarını ilgilendiren düzenlemeler, ayrıştıran değil, birleştiren olmalıdır. Ekip ruhunu güçlendirmeyi ve sisteme güveni artırmayı esas almalıdır. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2014 yılında Başbakanlığı döneminde katıldığı Sağlık-Sen buluşmamızda bu hakkaniyeti gözeterek, tüm sağlık çalışanlarına 5 yıla bir yıl yıpranma payı sözü vermiştir. 4 yılı aşkın süredir hantal bir bürokratik anlayışla engel olunan yıpranma payı hakkının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk torba kanunu içinde yer alıyor olması, yeni dönemin farkını ortaya koyması açısından son derece olumludur. Bir Sağlık-Sen kazanımı olarak sağlık çalışanları için yıpranma payının hayata geçecek olması, sendikacılık tarihi açısından da ezberlerin bozulması açısından da büyük bir başarıdır. Yeni Türkiye’nin hedeflerine inancımız ve bağlığımızdan aldığımız güçle, temsil etmekten onur duyduğumuz sağlık çalışanlarımızın haklarını korumak ve geliştirmek için etkin şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz."