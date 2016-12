“El Bab hallolmak üzere”

İzmir’in Aliağa ilçesinde, Türkiye’nin ilk yüzen LNG Depolama ve Gazlaştırma Terminalinin açılışını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım birlikte yaptı. “Doğalgazda maalesef dışa bağımlıyız. Doğalgaz tedariklerinde kaynak çeşitliliğine gitmemiz şart” diyen Erdoğan, “Bu terör belasını toprağa gömeceğiz. El Bab neredeyse hallolmak üzere. TSK, ÖSO ile beraber orada” ifadelerini kullandı.

Yıllık 5 milyar metreküp doğalgaz üretim kapasitesine sahip olacak, Kolin ve Kalyon Grubu ile birlikte Etki Liman İşletmeleri Doğal Gaz İthalat ve Ticaret A.Ş. tarafından kurulan LNG Depolama ve Gazlaştırma Terminali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın katılımıyla açıldı. Türkiye’nin doğalgaz ticaret merkezi olmasında önemli rol oynayacak olan yüzen terminalin açılış töreni, İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi kıyılarında oluşturulan özel iskele karşısındaki alanda yapıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Enerji alanında Türkiye, hem tüketiminin artması hem de geçiş güzergahı özelliğinin güçlenmesi sebebiyle sürekli yeni yatırımlara ve projelere ihtiyaç duyuyor. Türkiye büyüdükçe, geliştikçe, üretimi arttıkça enerji talebi de artacaktır. Son 10 yılda büyüme hızımızla enerji, tüketim oranımız aşağı yukarı aynı oranda arttı. Geçtiğimiz 14 yıla baktığımızda bu yılki ortalama enerji tüketimimizin 2002 yılından 2 kat daha fazla olduğunu görüyoruz” dedi.

Doğalgazın, Türkiye’nin en önemli enerji kaynağı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Elektrik üretimimizin neredeyse yarsını, özellikle şehirlerimizde ısınma ihtiyacımızın önemli bir bölümünü doğalgazdan karşılıyoruz. Çevre kirliliğine yol açmaması, ekonomik olması açısından kullanılır olan doğalgazda maalesef dışa bağımlıyız. Doğalgaz tedariklerinde kaynak çeşitliliğine gitmemiz şart. LNG bu bakımından önemli bir imkandır. Türkiye, LNG ithalatında dünyada 8. sırada bulunuyor. Önümüzdeki yıllarda doğalgaz ticaretindeki dengeyi daha sağlıklı kurmak için LNG yatırımlarına öncelik vermemiz geriyor. Etki Liman Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Terminali tek başına ülkemizin doğalgaz ihtiyacının 10’da 1’ine karşılık gelen arz ihtiyacını sağlıyor” diye konuştu.

“Doğalgazda ne kadar arz çeşitliliği sağlayabilirsek kendimizi de o kadar güvende hissedeceğiz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu işler ancak ekip çalışmasıyla olur. Bu işler gerçekten aşkla, sevdayla olur. Eğer aşkınız yoksa, sevdanız yoksa, derdiniz yoksa bunların hiç birisi olmaz. Bakanlığımızla, BOTAŞ’ımızla, özel sektörümüzle, kurullarımızla, uluslararası muhataplarımızla bu projeleri daha da ileriye taşımakta kararlıyız. Bugün dünyanın en büyük kuruluşlarına baktığımızda finans, enerji ve bilişim şirketlerinin öne çıktığını görüyoruz. Eğer dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri haline gelmek hedeflerimizi gerçekleştirecek güce ve imkanlara kavuşmak istiyorsak bu sektörlerde söz sahibi olmalıyız. Üretime dayalı sektörleri birlikte değerlendirdiğimizde bunların hepsi birbirini besleyen, destekleyen alanlardır. Enerjiden kazandığınızda finans sektörünü oradan elde ettiğiniz güçle istihdamı ve reformu sağlayabilirsiniz” dedi.



“Son 14 yılın başarı hikayesi”

Türkiye’yi dünyanın en iyi 10 ekonomisinden biri haline getirmekte kararlı olduğunu anlatan Erdoğan, “Petrol ve doğalgazımız olmayabilir ama biz Türkiye’yi dünyanın en önemli 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz. Buna inanıyoruz. Bana göre ekonominin bir numarası, her şeyi genç insan gücümüzdür. İnsan varsa emek ve sermaye var. İnsan yoksa bunların hiç biri yok. Alın terimizi, azmimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi ortaya koyarak bu hedefe ulaşabiliriz. Türkiye’nin son 14 yılı tarihin en çarpıcı başarı hikayesidir. Bu başarının temelinde iki unsur var; birisi istikrar, birisi güven. Dikkat ederseniz son yıllarda artan saldırılar hep bu iklimi zedelemeye yöneliktir. Türkiye’nin enerjisini ve dikkatini kalkınmadan, gelişmeden, yatırımdan uzaklaştığı kısır gündemlere, belirsizliğe mahkum etmek isteyenlerin oyunlarına gelmedik, gelmeyeceğiz. Bu oyunları da deşifre ettik. Son 3,5 yıldır kesintisiz bir şekilde sosyal çalkantıdan teröre, ekonomik krizden bölgesel çatışmalara kadar her türlü yol denendiği halde biz kalkınmayı gündemimizden asla kopmadık” diye konuştu.

Salı günü açılan Avrasya Tüneli’nin iftihar verici olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhuriyet tarihimize bakınca Asya’dan Avrupa’ya 2 geçiş vardı. Bu 14 yıla 3 geçiş daha sığdırdık. Bir tanesi Fatih Sultan Mehmet, bir tanesi Marmaray ve son olarak Avrasya Tünelidir. Bunlar dertli olursanız, aşık olursanız yapabileceğiniz işlerdir. Türkiye yapar mı yapar. Bu millet yapar mı yapar ve bunları da yaptık. İş bilenin, kılıç kuşananındır. Paranız olduğu zaman yaparsınız, paranız olmadığı zaman ne olacak? Yine yaparsınız. Verdiğiniz güvenle bu 3 yatırıma da para vermedik. Para vermediğimiz gibi gelirimizi de alıyoruz, alacağız. İstanbul’un iki yakasını, bir başka ifadeyle Avrupa ile Asya’yı 5. defa birbirine bağlamış olduk. Çok da sevindiğim bir konu var; o da İstanbul’u İzmir’e bağlamak. Osmangazi Köprüsü iftihar vesilemiz. Oranın da açılışını yaptığımız zaman bir başka aşk ve heyecan duyduk. İstanbul’dan İzmir’e 3 saatte geleceğiz. Zamanla yarışmak budur. ‘Vakit nakittir’ diyorsunuz ya işte budur. Bu olmazsa hiçbir şeyin anlamı yok. Bu günleri gördük daha güzel günler göreceğiz” dedi.



“El Bab hallolmak üzere”

“Bu terör belasını toprağa gömeceğiz” diyen Erdoğan, “Şu anda El Bab’da birileri kuru sıkı atıyor. ‘Dünyayı biz mi kurtaracağız’ diyorlar. Dünyayı kurtarma derdi değil. Kilis’e bomba düştüğü zaman ‘neredesin ey devlet, hükümet’ diyorsun. Kilis’e bomba atanların üstüne gidince de ‘dünyayı biz mi kurtaracağız’ diyorlar. Bunlar ne saf insanlar. Boşuna mı biz ‘terörden arındırılmış bölge’ dedik başından beri. Şimdi El Bab neredeyse hallolmak üzere. TSK, ÖSO ile beraber orada” ifadelerini kullandı.

Ülkeyi 2023 hedeflerine ulaştıracak yatırımları sıralayan Cumhurbaşkanı, “Daha dün yatırım bedeli 4 milyar lira olan baraj, sulama, içme suyu, ağaçlandırma, milli park gibi projelerden oluşan 151 eserin açılışını Ankara’da gerçekleştirdik. Bakanlıklarımızın, belediyelerimizin, özel sektörün yaptıkları yatırımları heyecanla takip ediyor, açılış törenlerine katılıyoruz. Pazartesi günü Kastomanu-Çankırı-Ilgaz Tünelinin açılışı yapılacak. Toplamda 12 kilometre gidiş geliş. Dağları deldik. Ferhat olursan Şirin’e gidersin. Biz Ferhat olduk, millet de şirin. Şirin’e dağları delerek ulaşıyoruz. Oralardan kış mevsiminde geçmek mümkün değildi. Ilgaz tüneliyle o dağ delindi, rahat rahat oradan geçilecek. Bir yandan terörle mücadeleyi sürdürürken kalkınma gündemimizi de sıkı sıkıya takip edeceğiz. Türkiye’nin önünü kesmek isteyenlere, ayağına çelme çakmak isteyenlere inat yatırımlarına devam ettiren tüm iş adamlarımıza şahsım, devletim ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Sizler bu ülkeye ve bu millete güvendiğiniz, elinizi taşın altına koydunuz. Milletimiz, zor günlerinde yanında olanı da ortadan kaybolanı da daha iyi görüyor, notunu veriyor. 15 Temmuz’da bu ülkenin istiklaline ve istikbaline sahip çıkan, risk alan herkese sahip çıkılacaktır” dedi.



Başbakan Yıldırım: “Gücümüzü 3 katına çıkarttık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Güzel İzmir’e hoşgeldiniz” diyen Başbakan Binali Yıldırım, “Bugün özel sektör eliyle başlattığımız 2 dev projeyi hayata geçiriyoruz. Enerji politikası belirlemenin ana hedefi enerji arz güvenliğini sağlamaktır. Enerji politikamızı oluştururken enerji arz güvenliğini ve enerji çeşitliliğini hedef aldık. Bugün yapacağımız açılışla hükümetimizin özel sektöre verdiği önemin ve desteğin de en güzel örneğidir” dedi.

Türkiye’nin son 14 yılda elektrik enerjisi gücünü 3 katına çıkardığı kaydeden Başbakan Yıldırım, “Bugün 78 bin 500 megawatt kurulu güce ulaştık. Yenilenebilen enerji kaynakları gücümüzü de 3 kat arttırarak 33 bin megawatta çıkarttık. 2002’de sadece 4 bin kilometre doğalgaz iletim ve dağıtım hattımız varken bugün 125 bin kilometrelik bir hatta sahibiz. Doğalgazı ulaştırdığımız il sayısı 78 oldu. 2018’de doğalgaz olmayan il kalmayacağı gibi birçok ilçemiz de doğalgazı kullanacak” diye konuştu.

Yıllık 1 milyar metreküplük doğalgazı depolayacak Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Projesinin ilk etap çalışmalarının başladığını söyleyen Yıldırım, “Önümüzdeki sene ilk 3 depoyu hizmete alacağız. Silivri Doğalgaz Depolama Tesisinin kapasitesi de 2 katına çıkıyor. Türkiye dünyanın en büyük LPG pazarı durumunda. Azerbaycan ve Irak petrolünü de tüm dünyaya ulaştırıyoruz. Geçtiğimiz Ekim ayında Türk Akımı Projesini karşılıklı imzaladık. Önümüzdeki sene Şangay İşbirliği’nin Enerji Kulübü Başkanlığını yürüteceğiz. Enerji politikamıza yeni bir vizyon katacağız” dedi.

Ülkemizin enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak 2 projenin 330 milyon TL yatırımla 6 ayda tamamlandığını ifade eden Başbakan Yıldırım, “Hem iç piyasaya hem dış piyasaya destek olmak mümkün hale gelecek. Her 2 projenin de mevsimsel değişimlere, dalgalanmalara karşı önemli bir emniyet tedbiri olacak. Özellikle doğalgaz ihtiyacının yoğun olduğu günlerde arzla ilgili bir sorun yaşanmamış olacak” şeklinde konuştu.

İçinde bulunduğumuz 100 yılın en önemli gündem maddelerinden birisinin enerji olduğunu kaydeden Yıldırım, “Hayatın her alanında enerji ağırlığını hissettiriyor. Enerji, ilişkileri ve gelişmeleri yönlendiriyor. Bölgemizde yaşanan anlaşmazlıkların altında enerjinin kimler tarafından yönlendirileceği konuları yatıyor” dedi.

“İzmir bizim memleketimiz” diyen Binali Yıldırım, “Buradan Tire’ye gideceğiz. Orada da özel sektörün çok önemli tesisini açacağız. İzmir sadece sanayinin merkezi değil, hayvancılığın ve tarımın da Türkiye’de en önde gelen ilidir. İzmir’e yapılan her yatırım Türkiye’nin geleceğine yapılmış bir yatırımdır. 2011 yılında başlattığımız ‘35 İzmir, 35 proje’ tüm hızıyla devam ediyor. Bu projeler, İzmir’i Türkiye’nin büyük şehirlerine bağlayacak ve Türkiye’nin gücüne, zenginliğine zenginlik katacak önemli projeler” diye konuştu.



Bakan Albayrak: “2017’de günlük 107 milyon metreküplük doğalgazı sisteme aktaracağız”

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ise projeyi 6 ay gibi rekor bir sürede hizmete kazandıranlara teşekkür etti. Türkiye’nin büyük hedefleri olduğunu aktaran Albayrak, “Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını ekonomiye kazandırmak amacıyla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için enerji kaynaklarımızı sürdürülebilir ve düşük maliyetle kılmalıyız” dedi.

2017 yılı ve sonraki yıllarda yerli kömüre dayalı enerji santrali yatırımlarını arttıracaklarını kaydeden Albayrak, “Ayrıca yenilenebilir enerjide de yerli malı ve yerli teknolojinin kullanılmasını amaçlıyoruz. Rüzgar ve güneş enerjisinde yüzde 65 ve yüzde 75’lerin üzerinde yerli üretimi hedefliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin kazan-kazan mantığıyla tüm projelerin müttefiki olmaya devam edeceğini belirten Albayrak, “Türk akımı ve TANAP’a nasıl bakıyorsak Doğu Akreniz doğalgazının da Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınmasından aynı çerçevede bakıyoruz. Türkiye enerji alanında da menfaatleri doğrultusunda yürüyecektir” dedi. Enerji politikalarının milli çıkarlarla desteklenmesi için karşı duruş sergilendiğini açıklayan Albayrak, ”Milli parayla daha büyük hacimlerle işlem yapmak için düğmeye bastık. Rusya ziyaretinde milli paraya geçiş için mutabık kalıp karşılıklı çalışmalara başladık” dede.

Türkiye’nin kararlı duruşunun birilerini rahatsız etse de Türkiye’nin hedeflerine kararlı yürüyeceğini vurgulayan Albayrak, “Türkiye sıvılaştırılmış doğalgaz yani LNG alanında da duyarsız kalmıyor. Doğalgazın sıvılaştırılarak taşınmasına yönelik bu yüzer tesis özellikle pik tüketim olduğu zamanda azami gaz sevkiyatı yaparak sistemin korunması ve güvenliğini sağlayacak. Yüzer terminalle denizden ulaşılabilir bir noktada arz noktalarına bu aktarım yapılabilecek. Artan rekabetten kaynaklanan enerji maliyetlerinin de azaltılmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

14 yıldır ülkeye ilkleri yaşattıklarını kaydeden Albayrak, “Durmak yok yola devam diyoruz. Önümüzdeki yıl günlük 20 milyon metreküplük yeni bir FSRU projesi için de düğmeye bastık. Ayrıca Egegaz’ın yüzde 50’lik ilave kapasite artışı ile ülkemizin doğalgaz ihtiyacının önemli bir kısmı karşılanacak. 2016’daki adımlarla Türkiye’nin LNG kapasitesini yüzde 88 oranında arttırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2017’de günlük 107 milyon metreküp doğalgazı sisteme aktarmayı planlıyoruz. Bu da 2005’e göre 3 katlık bir artış demektir” ifadelerini kullandı.



283 metre uzunluğunda, 43 metre genişliğinde

Norveç bayraklı 2009 yapımı, 283 metre uzunluğunda, 43 metre genişliğindeki yüzen terminal, FSRU (floating storage and regasification) ismiyle tanımlanıyor. 145 bin metreküp sıvı doğalgaz depolama kapasitesine sahip olan yüzen terminal, 163 derecede sıvılaştırılmış doğal gazın yanı sıra farklı gemilerden alacağı LNG’yi de doğalgaza çevirebiliyor. Yakın zamanda sisteme doğal gaz sağlamaya başlaması beklenen yüzen terminalin kapasitesi, Türkiye’nin yıllık gaz ihtiyacının yüzde 10’una tekabül ediyor.