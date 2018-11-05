Elektrikte e-arşiv fatura dönemi başladı, müşterilere çağrı var

Elektrik tedarik faaliyetleri kapsamında, dijital kanallar üzerinden yenilikçi çalışmalarını hayata geçirmeye devam eden Aydem ve Gediz Elektrik, hizmet kalitesini artırarak çevreci uygulamalarına devam ediyor. Müşterilere önerilerde bulunan kurum, elektrik faturalarını e-posta veya kısa mesaj yoluyla almayı seçen müşterilerin kağıt tasarrufu ederek hem çevreyi koruyabileceği, hem de faturalarını kolay bir şekilde görüntüleyebileceği ifade edildi.

Müşterilerin, yeni düzenlemeden yararlanabilmek için öncelikle sözleşme hesaplarına ait iletişim bilgilerini güncellemeleri gerekecek ve online.aydem.com / online.gediz.com sayfaları üzerinden veya en yakın müşteri ilişkileri merkezinde başvuru formu doldurarak fatura bildirim tercihleri değiştirilebilecek. E-arşiv fatura uygulamasına başvuruların tamamlanmasının ardından ilk dönem faturalar, e-posta veya kısa mesaj yoluyla gönderilecek; devam eden dönemlerde ise kâğıt fatura yöntemiyle herhangi bir bildirim yapılmayacak. Müşteriler, bu üç farklı fatura alımı seçeneklerinden yalnızca birini tercih edebilecek.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada Bilgi Teknolojileri Müdürü Osman Marangoz, "Türkiye enerji sektörünün önde gelen oyuncularından Aydem ve Gediz olarak; İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla illerinde ve tüm Türkiye'de yaklaşık 4,7 milyon müşteriye elektrik tedarik hizmeti sunuyoruz. Müşterilerimize daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek adına dünyanın en güçlü kurumsal kaynak planlama yazılım sistemlerinden olan SAP sistemine geçişimizle birlikte, e-arşiv fatura uygulamasını başlatmış olduk. Bu doğrultuda bilişim sistemlerimiz üzerinde yapılan işlemlerde kâğıt kullanımını ortadan kaldırmak amacıyla e-arşiv fatura uygulamasını hayata geçirdik" dedi.

Marangoz, "'Geleceğe Enerjimiz Kalsın, Hayatımız Enerji' sloganıyla dijital dönüşüm çalışmalarımızı hızla sürdürmekteyiz ve sürdürülebilir bir dünya için çevreyle dost kalmalıyız" diyerek sözlerine son verdi.