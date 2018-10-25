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Elif Kaya, İzmir'de hayranlarıyla buluşacak

Birbirinden ünlü isimleri kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında sevenleriyle bir araya getiren İzmir Optimum AVM, bu kez yeni kuşağın genç ve başarılı sesi Elif Kaya’yı ağırlayacak.

Birbirinden ünlü isimleri kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında sevenleriyle bir araya getiren İzmir Optimum AVM, bu kez yeni kuşağın genç ve başarılı sesi Elif Kaya'yı ağırlayacak.


Sesiyle son dönemde dikkat çeken, "Aşklarca" şarkısı ile bir çıkış yapan Elif Kaya, 28 Ekim Pazar günü saat 16.30'da gerçekleşecek imza gününde Optimum ziyaretçileri için mini bir konser de verecek. Genç şarkıcı konserin ardından hayranlarına imza dağıtarak birlikte hatıra fotoğrafı çektirecek.


Öte yandan sevilen şarkıları "Aşklarca", "Bir Bilebilsem ve Karanlık Dünyam" ile adeta müzik ziyafeti verecek olan Elif Kaya, Optimum'da vereceği mini konser öncesinde İzmir Optimum sosyal medya hesaplarını takip eden üç şanslı hayranıyla tanışacak. Şanslı takipçiler genç şarkıcıyla sohbet edip fotoğraf çekme fırsatı da yakalayacak.

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