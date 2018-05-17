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17 Mayıs 2018 11:16

Ellerine ilk kez fırça aldılar

Balçova Belediyesi’nin açtığı Semtevlerinde meslek edinme kurslarına katılan kadınlar bir yandan da sanatla ilgileniyor.

Ellerine ilk kez fırça aldılar

17 Mayıs 2018 11:16

Belediyenin resim kursuna katılan Balçovalı 20 anne, yaptıkları birbirinden güzel resimleri sergilemeye başladı.


Balçova Belediyesi’nin ev hanımlarına el beceri kursları öğretmek ve sosyal dayanışmayı artırmak için açtığı Semtevleri farklı başarı öykülerine de ev sahipliği yapıyor. Semtevlerinde kurslara gelen 20 Balçovalı kadın, öğrenmenin yaşı yok diyerek resim dersi almaya başladı. Balçova’nın azimli anneleri, 4 ay boyunca resim öğretmeni Elif Yeşil’den kompozisyon, denge, renk tonlaması, gölgeleme konularını tek tek öğrendi. Belirli bir seviyeye gelen anneler tuvali ve paleti önlerine alarak resim yapmaya başladı. Birbirinden güzel eserleri çıkmaya başlayınca da resim öğretmenlerinin de yönlendirmesiyle sergi açmaya karar verdiler.


Balçova Belediyesi Kültürevinde açılan sergide görücüye çıkan resimler görenleri hayran bıraktı. Eşi Fatma Çalkaya ile birlikte serginin açılış kokteyline katılan Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya da resim kursuna katılan kursiyerlere sertifika vererek hepsini kutladı. Kadınların çalışma azimleri ile çok önemli işler yapılabileceklerini Balçova’da her alanda ispatladıklarını ifade eden Başkan Çalkaya, “Sizlerin başarısını tarif edecek sözler bulmak bile çok güç. Hepiniz kadınların hayatın içinde olunca hayatın ne kadar güzel olduğunu bizlere bir kez daha gösterdiniz” diye konuştu.




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