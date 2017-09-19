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19 Eylül 2017 11:37

Emekli albay kazada hayatını kaybetti

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, her sabah bayat ekmek toplayarak sahildeki güvercinleri besleyen emekli albay, yolun karşısına geçmek isterken bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Emekli albay kazada hayatını kaybetti

19 Eylül 2017 11:37


Kaza, sabah 08.30 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi Tersane yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen 80 yaşındaki emekli Albay Selahattin Ünsal, her sabah fırınlardan bayat ekmek toplayarak sahildeki güvercinleri besliyordu. Bugün güvercinleri beslemek için evinden çıkan Ünsal’a, yolun karşısına geçmek istediği sırada Alaybey’den Bostanlı yönüne seyir halinde olan Hakan A. yönetimindeki 35 PA 4189 plakalı kapalı kasa kamyonet çarptı. Çarpmasının etkisiyle yola savrulan talihsiz adam ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ünsal’ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Ünsal’a çarpan kamyonet sürücüsü Hakan A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ünsal’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, kaza sonrası Ünsal’ın güvercinlere götürdüğü bayat ekmeklerin yere savrulması yürekleri burktu.


Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.




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