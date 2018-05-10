Emekli astsubaylar Foça’da toplandı

Foça Belediyesi Karakum Tesislerinde TEMAD Foça İlçe Başkanı Ramazan Harmandar’ın eşliğinde, TEMAD İzmir İl Başkanı ve Karşıyaka İlçe Başkanı Hüseyin Akbaş’ın yönetiminde yapılan toplantıya, şube başkanları katıldı. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, misafir heyeti ilçelerinde görmekten dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. TEMAD İzmir İl Başkanı Hüseyin Akbaş, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ’a, TEMAD’a vermiş olduğu destekleri için teşekkür plaketi sundu.

TEMAD İzmir İl Başkanlığı Mayıs ayı toplantısında; dernek gündemi, gelecek dönem faaliyetleri ve sosyal etkinlikler konuları görüşüldü. Katılımcılar, toplantının ardından Foça turu yaptı.

TEMAD İzmir İl Başkanı Hüseyin Akbaş’ın yönetiminde yapılan toplantıya, ilçe başkanları; Ramazan Harmandar (Foça), Necdet Akyüz (Narlıdere), Haluk Travoğlu (Bayraklı), Servet Ulutaş (Balçova), Coşkun Özen (Gaziemir), Abdurrahman Baloğlu (Kemalpaşa), Hasan Hüseyin Koçer (Buca), Mustafa Büyüktarakçı (Urla), Osman Kaçmaz (Güzelbahçe), Kuzay Kök (Menemen), Vedat Ertit (Tire), Veli Mantar (Bergama), Niyazi Türker (Karabağlar) ve Mustafa Şahiner (Torbalı) katıldı.