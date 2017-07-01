Emekli başkomiser ve eşi kazada öldü

Edinilen bilgiye göre, kaza, Dikili ilçesi Müsellim bölgesinde meydana geldi. Ayvalık istikametinden Dikili istikametine giden 10 AP 629 plakalı motosikletin sürücüsü emekli başkomiser Mustafa Kulaçoğlu, iddialara göre direksiyon aniden kırınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada arkadan yine seyir halinde olan ismi öğrenilemeyen ve sürücüsü polis olduğu öğrenilen 10 KB 796 plakalı otomobil, motosiklete hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle başkomiser Mustafa Kulaçoğlu ve eşi Kadriye Kulaçoğlu metrelerce sürüklenirken, otomobil de takla attı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerine geldiğinde ise evli çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer otomobil sürücüsü de kazada hafif bir şekilde yaralandı. Yaralı polise ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Cesetler, olay yerine gelen savcının incelemelerin ardından Dikili Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.