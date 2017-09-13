Emekli özel harekatçılardan o diziye suç duyurusu

Tüm Emekli Polis Özel Harekatçılar Derneği Başkanı Uğur Yenen, Bayraklı Adliyesi’ne gelerek dernek adına bir özel televizyonda yayınlanan dizide doktorun özel harekat polisine yumruk atma sahnesi hakkında savcılığa ’hakaret’ suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından yaklaşık 30 dernek üyesi ile birlikte basın açıklaması yapan Yenen, "8 Eylül günü ’Kalp Atışı’ dizisindeki polis özel harekat amirine atılan yumruk sahnesini kınıyoruz. Polis özel harekat amiri pozisyonunda bulunan, üzerinde polis özel harekatın resmi kıyafeti ve armalarını taşıyan bir şahsa yumruk atılmıştır. Böyle bir sahnenin sergilenmiş olması başta şahsım olmak üzere yaklaşık 15 bin muvazzaf ve 10 bin emeklisi bulunan kurum mensuplarının onurunu kırmıştır. Hayatın olağan akışı içerisinde böyle bir olay yaşanmamıştır ve yaşanması mümkün değildir. Böyle bir sahnenin sergilenmesi özel harekatçıların şeref ve haysiyetine dokunmuştur. Bu olay kasıtlı olarak Türk toplumunda oluşmuş polis özel harekat sevgisine, saygısına ve beğenisine vurulmak istenen bir darbedir. Dizinin yayından kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

Grup açıklamanın ardından dağıldı.