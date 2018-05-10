EMF yönetimi işe yeniden yapılanmayla başladı

Haldun Dokel başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Ahmet Gök Başkan Vekili, Ahmet Kaşıkçı, Abdullah Özüdoğru ve Tuncay Uzel Başkan Yardımcısı, Ali Osman Tunç Genel Sekreter, Ali Yoksul Genel Sekreter Yardımcısı, Yavuz Özyavuzgil Sayman, Volkan Gürgül Sayman Yardımcısı olarak görev aldı. Denetleme Kurulu üyeleri Ayşe Bakış ve Şerafettin Gökçam mali disiplin ve şeffaflık konularında yönetimle yapılacak işbirliği konularının esasları konularında önerilerini aktardılar.

Toplantıda alınan diğer kararlar ise şöyle sıralandı:

"EMF kuruluş amaçları doğrultusunda; ligin kalite değerini yükseltecek ’master ruhuna yaraşır’ yöntemler geliştirmek, öğrencilere burs, kan bağışı kampanyaları, çevre ve sağlık sorunlarına dikkat çekecek sportif etkinlikler vb. sosyal sorumluluk projelerinin içinde yer almak, toplumsal birlikteliği kuvvetlendirecek master futbolu etkinlikleri düzenlemek,

+50 yaş masterler müsabakalarını etaplı lig statüsüne dönüştürmek ve bu anlamda yurt içi ve yurt dışı etkinlikler düzenlemek, bu tür etkinliklere katılmak, üye dernekler ve hakemlerle ilgili sorunların tespiti ve bu sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla ilgili dernek ve camialarla diyalogların kuvvetlendirilmesi, Masterler Liginin Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde resmi lig haline gelmesi için çalışmalar yürütmek. EMF’nin bu çalışmalarda yönlendirici ve yönetici olmasını sağlamak. Türkiye Masterler Ligi’nin oluşumu yönünde diğer bölge federasyonları ile iletişimi güçlendirmek, diğer bölgelerdeki federasyon yetkilileri ile işbirliği sağlamak, federasyon niteliğinde olmayan bölge temsilciliklerinin bölge federasyonları niteliğini kazanmasını sağlayıcı kurumsal işbirliği ve yol göstericilik faaliyetlerinde bulunmak. Türkiye’deki diğer Master Federasyonları ile birlikte Türkiye Masterler Konfederasyonunun kurulmasına öncülük etmek. Camia içinde, ilgili konunun uzmanı ve duayenlerden oluşan Danışma Kurullarının kurulmasını sağlamak. En çok 6 ayda bir denetleme kurulu raporu hazırlatarak ve bunu üye derneklerle paylaşarak mali şeffaflığı sağlamak"

EMF camiasının birlik ve beraberliğini kuvvetlendirecek ve bu aileye katılmak isteyen yeni derneklerin de durumlarını değerlendirmek için Ramazan Bayramını takiben bir başkanlar toplantısı gerçekleştireceklerini belirten Başkan Haldun Dokel, “EMF olarak ’biz birlikte varız” sloganına uygun olarak federasyonumuzu yarınlara ve yeni başarılara birlikte taşıyacağız” dedi.