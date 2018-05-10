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10 Mayıs 2018 13:15

EMF yönetimi işe yeniden yapılanmayla başladı

30 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen olağan kongreyle Haldun Dokel başkanlığında yeni yönetim ve denetim kurullarını seçen Ege Masterler Federasyonu (EMF) ilk toplantısını yeniden yapılanma ve görev dağılımına ayırdı.

EMF yönetimi işe yeniden yapılanmayla başladı

10 Mayıs 2018 13:15


Haldun Dokel başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Ahmet Gök Başkan Vekili, Ahmet Kaşıkçı,  Abdullah Özüdoğru ve Tuncay Uzel Başkan Yardımcısı, Ali Osman Tunç  Genel Sekreter, Ali Yoksul  Genel Sekreter Yardımcısı, Yavuz Özyavuzgil Sayman, Volkan Gürgül Sayman Yardımcısı olarak görev aldı. Denetleme Kurulu üyeleri Ayşe Bakış ve Şerafettin Gökçam mali disiplin ve şeffaflık konularında yönetimle yapılacak işbirliği konularının esasları konularında önerilerini aktardılar.



Toplantıda alınan diğer kararlar ise şöyle sıralandı:


"EMF kuruluş amaçları doğrultusunda; ligin kalite değerini yükseltecek ’master ruhuna yaraşır’ yöntemler geliştirmek, öğrencilere burs, kan bağışı kampanyaları, çevre ve sağlık sorunlarına dikkat çekecek sportif etkinlikler vb. sosyal sorumluluk projelerinin içinde yer almak, toplumsal birlikteliği kuvvetlendirecek master futbolu etkinlikleri düzenlemek,


+50 yaş masterler müsabakalarını etaplı lig  statüsüne dönüştürmek ve bu anlamda yurt içi ve yurt dışı etkinlikler düzenlemek, bu tür etkinliklere katılmak, üye dernekler ve hakemlerle ilgili sorunların tespiti ve bu sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla ilgili dernek ve camialarla diyalogların kuvvetlendirilmesi, Masterler Liginin Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde resmi lig haline gelmesi için çalışmalar yürütmek. EMF’nin bu çalışmalarda yönlendirici ve yönetici olmasını sağlamak. Türkiye Masterler Ligi’nin oluşumu yönünde  diğer bölge federasyonları ile iletişimi güçlendirmek, diğer bölgelerdeki federasyon yetkilileri ile işbirliği sağlamak, federasyon niteliğinde olmayan bölge temsilciliklerinin bölge federasyonları niteliğini kazanmasını sağlayıcı kurumsal işbirliği ve yol göstericilik faaliyetlerinde bulunmak. Türkiye’deki diğer  Master Federasyonları ile birlikte Türkiye Masterler Konfederasyonunun kurulmasına öncülük  etmek. Camia içinde, ilgili konunun uzmanı ve duayenlerden oluşan Danışma Kurullarının  kurulmasını sağlamak. En çok 6 ayda bir denetleme kurulu raporu hazırlatarak ve bunu üye derneklerle paylaşarak mali şeffaflığı sağlamak"


EMF camiasının birlik ve beraberliğini kuvvetlendirecek ve bu aileye katılmak isteyen yeni derneklerin de durumlarını değerlendirmek için Ramazan Bayramını takiben bir başkanlar toplantısı gerçekleştireceklerini belirten Başkan Haldun Dokel, “EMF olarak ’biz birlikte varız” sloganına uygun olarak federasyonumuzu yarınlara ve yeni başarılara birlikte taşıyacağız” dedi.




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