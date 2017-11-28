Emine Erdoğan 81 ilin vali eşleri ile buluştu

Gönül Elçileri de gücünü buradan alır. Valilerimizin eşleri kimsesiz çocuklara sıcak yuvalar bulmaya odaklanırlar” dedi. Erdoğan, çevresel atıkların da tekrar kaynak haline dönüştürülmesi için Türkiye’ye çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İzmir Valiliği tarafından düzenlenen Gönül Elçileri Projesi kapsamında ‘Vali Eşleri Buluşması’ için 79 ilin vali eşleri ile Muğla Valisi Esengül Civelek ve Yalova Valisi Tuğba Yılmaz’la bir araya geldi. Kaya Termal Otel’de gerçekleşen buluşmada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın eşi Dilek Didem Ayyıldız da yer aldı.

Buluşmada vali eşlerine hitap eden Emine Erdoğan, “Bu ülke öyle güzel bir ülke ki toplumsal sorunlar sadece resmi sorumluları değil eşlerini de harekete geçiriyor. Yer kürede nerede bir insanlık sorunu varsa, devleti, milleti ile Türkiye oraya uzanmaktadır. Gönül Elçileri de gücünü buradan alır. Valilerimizin eşleri kimsesiz çocuklara sıcak yuvalar bulmaya odaklanırlar. Attığımız küçük bir adım binlerce çocuğun hayatında hangi umutlar yeşerdiğini tahmin edemezsiniz. İnsan insana zimmetlidir. Kimsesiz bu evlatlar hepimizin emanetidir. Ne mutlu bu insanlık görevini layıkıyla yerine getirene. Gençlik bizim en değerli sermayemizdir. Terör başta olmak üzere birçok sorunu bu şekilde çözebiliriz. Bu gayretlerimiz çoğalmalı, ülke harcını güçlendirmeliyiz. Gönül Elçileri Projesi koruyucu aile başta olmak üzere birçok projenin yeşerdiği verimli bir girişim olmuştur. Bereket Ormanları Projesi de bunlardan biridir. Bu proje çerçevesinde yurdun dört bir yanında 500 bine yakın fidan dikildi. Klasik orman ağaçlarının yanı sıra ekonomik getirisi olan türler yetişti. İnşallah bu sayıyı ikiye katlayacağız. Bu fidanlar gelecek nesillere armağanımız olacaktır” dedi.

“Türkiye’yi bu projeye davet ediyorum”

Gönül Elçileri Projesi kapsamında hayata geçirilen atık projelerine değinen Erdoğan, kullanılan ürünlerin doğaya tekrar kaynak olarak sunulmasının bir gereklilik olduğunu dile getirerek, “İlaç endüstrisi, katkı maddeleri, kimyasallara dayalı tarım, ekosistemin dönüştüremeyeceği miktarda tortu bırakmaktadır. Bu atıklar toprağa, suya, havayı ve tüm canlıları zehirliyorlar. Atıkların yerinde ayrıştırılması hayati önem taşıyor. Eskiden çöp üretmeyen dönemde yaşıyorduk, hemen her şey yeniden kullanıyordu. Fakat bugün kullan-at tüm dünyayı ciddi bir sorunla karşı karşıya getirdi. Tüketim toplumu olduk, israf her yeri kuşattı. Bakanlığımız da sıfır atık olarak formüle ettiği modeli yerleştirelim istiyoruz. Ben tüm Türkiye’yi bu projeye davet ediyorum. Belediyelerimiz, fabrikalar, alışveriş merkezleri, restoranlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurarak proje hakkında bilgi alabilirler. Bu projeyi evlerimize de taşıyalım. Evlerimizde plastik, cam, pil, organik ayrımı yaparak çevreyi korumuş oluruz. Evlerdeki atıkların yüzde 52’si organiktir yani değerlendirilebilir. Kullandığımız ürünleri doğaya yeniden kaynak olarak sunmalıyız. Bu gelecek nesillere ve dünyaya karşı sorumluluğumuzdur” diye konuştu.

Bakan Kaya’dan koruyucu aile rakamları

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da şöyle konuştu:

“Toplum kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi ile gerçek anlamda gönüllüler hareketi oluşturuldu. Bakanlık olarak biz de bu proje kapsamında yürüttüğümüz projeyi aile, yaşlı, engelli ve çocuklar olarak belirledik. Bu proje ile çok önemli işler yapıldı. Bizim en çok önemini vurguladığımız koruyucu aile. Bakanlık olarak her çocuğun sıcak bir aile ortamında yaşamalarını istiyoruz. Ailelerin ekonomik yoksunluk için çocuklarından ayrılmamaları için destekliyoruz. Bu kapsamda 105 bin çocuğumuz sosyal ekonomik destekle destekliyoruz. Bu sene bakanlık olarak çok önemli dönüşüme imza attık. Ülkemizde koğuş türü yapılanmaların olduğu çocuk yurtları dönemini kapattık. Artık çocuklarımız ev ortamında ya da sevgi evleri sitesi dediğimiz yerlerde yetişiyorlar” ifadelerini kullandı.

Bakan Kaya, koruyucu aile uygulaması kapsamında bugün itibariyle Türkiye’de 4 bin 564 koruyucu aile bulunduğunu ve bu aileler sayesinde 5 bin 542 çocuğun aile sıcaklığını hissederek yaşadığını dile getirdi.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız ise “Gönül Elçileri Projesi kapsamında koruyucu aile sayısı 2016’da 307, 2017 yılında ise bu sayı 372 oldu. 2017-18 hedefimiz 500 çocuğu aile yanına vermek. Bereket Ormanları bu proje kapsamında çalıştığımız üçüncü başlık. 2016 yılında 20 bin 810, 2017 bu sayıyı bir milyona tamamlamayı planlıyoruz. Bunu merkez ile eş zamanlı 30 ilçeden gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bereket ormanlarıyla da Türkiye’nin en yeşil ili olmayı hedefliyoruz. Kadın ve güçlenme başlığı da var. Bununla beraber herhangi bir engelden okuyamayan kadınlara, maddi ve manevi destek olmayı planladık. Açık lise ve ortaokulu teşvik ediyoruz. Her yıl rakamlarımızda yükselme var. Kursa katılan kadınların sayısı 123 binden 187 bine çıktı. Belge alan kursiyer kadınlarımızın sayısı da 73 binden 119 bine çıktı” dedi.

Program basına kapalı olarak devam ederken, Erdoğan’ın İzmir temasları devam edecek.