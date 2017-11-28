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28 Kasım 2017 16:28

Emine Erdoğan öğrencilerle fidan dikti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Bereket Ormanları Projesi kapsamında öğrencilerle birlikte fidan dikti.

Emine Erdoğan öğrencilerle fidan dikti

28 Kasım 2017 16:28


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Gönül Elçileri Projesi’nde 79 ilin vali eşleri ile Muğla Valisi Esengül Civelek ve Yalova Valisi Tuğba Yılmaz’la toplantısından sonra Bereket Ormanları Projesi’ni hayata geçirdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile proje kapsamında Kaya Termal Otel’in bahçesinde ilk fidan dikimi yapıldı.


Fidanları öğrencilerle diken Erdoğan, ardından can suyunu da onlarla verdi. Fidan dikimi Aliağa, Menderes ve Konak ile eşzamanlı olarak yapıldı. Her üç ilçenin kaymakamlıklarına canlı bağlantı yapılırken, proje kapsamında kentin 30 ilçesinde de dikim oldu.




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