Emlak Fuarı'na yabancı ilgisi

Önceki gün törenle kapılarını açan İzmir Property Expo/İzmir Emlak, Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı'na yabancıların ilgisi büyük oldu. Özellikle Orta Doğu ve Balkanlar'dan gelen ziyaretçiler, fuara katılan firmaların projelerini büyük bir ilgiyle incelerken, Elit Fuarcılık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi, fuarla birlikte İzmir'e yüklü miktarda döviz girdisi sağlandığını söyledi.

Türkiye'nin emlak ve gayrimenkul sektörünün önde gelen firmalarının, sektörün ileri gelen temsilcilerinin, ulusal ve uluslararası yatırımcıların bir araya geldiği; sektördeki yeniliklerin ve gelişmelerin sergilendiği Ege'nin en prestijli uluslararası Emlak Fuarı, İzmir Property Expo/İzmir Emlak, Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı önceki gün kapılarını açtı. Elit Fuarcılık Hizmetleri organizasyonu ile Türkiye'nin en büyük ve en modern fuar alanı, Fuar İzmir'de düzenlenen fuara yabancıların ilgisi ise oldukça yoğun oldu. Fuarın henüz ikinci gününde Ortadoğu ve Balkanlar'dan gelen yüzlerce yabancı ziyaretçi firmaların projelerini büyük bir ilgi ile inceleyerek bilgi alışverişinde bulundu.

İzmir Emlak Fuarı'nın Ege Bölgesi ve özellikle İzmir için ekonomi, tanıtım, sektörel canlanma açısından büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Elit Fuarcılık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi, fuarın ulusal ve uluslararası arenada büyük ses getirdiğini söyleyerek, "İzmir, başta Türkiye'nin 3. büyük şehri olması açısından daha sonra ise ticari ve coğrafi konumu, ulaşım ağının her geçen gün yenilenmesi, kentsel dönüşüm noktasında atılan adımlar, hızlı tren hatları, otoyol projeleri ve en önemlisi de Türk ve yabancı yatırımcıların büyük ilgisi nedeniyle bugün emlak ve gayrimenkul sektörü açısından oldukça önemli bir noktada yer almakta. Böylesine önemli bir döngünün içinde bulunan şehrimizde, ulusal ve uluslararası arenada büyük ses getirecek bir emlak ve gayrimenkul fuarı gerçekleştirmek bizim için ticari bir faaliyetten çok, bir hizmet olarak da değerlendirilmeli. Bu kapsamda önceki gün Ege Bölgesi'nin en prestijli uluslararası Emlak Fuarı, İzmir Property Expo/İzmir Emlak, Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı'nı yine Türkiye'nin en büyük ve en modern fuar alanı, Fuar İzmir'de muhteşem bir törenle açtık. Bugün fuarımızda alanında uzman ekibimiz sayesinde başta Kıbrıs, Yunanistan, Katar, Azerbaycan, İran, Fas, Karadağ, Kırgızistan, Bulgaristan, Macaristan ve Kosova olmak üzere onlarca ülkeden yatırımcı ve ziyaretçi bulunuyor. Bunun yanı sıra yine 13 ülkeden yatırımcı uzmanları fuarımızda. Özellikle Arapların ilgisinin de yoğun olduğunu söyleyebilirim. Fuarımız da her ne kadar İzmir ön planda olsa da Aydın, Didim, Kuşadası, Muğla, Fethiye, Bodrum, Antalya, Alanya, Manisa, Osmaniye, Adana, Bursa ve Denizli gibi il ve ilçelerimizden de katılımcı firmalarımız yer alıyor. Bu şu anlama geliyor, bugün burada bu fuar sayesinde sektörel bir canlanma yaşanırken, İzmir'in ekonomisine, tanıtımına ve turizmine büyük bir katkı sağlanıyor. Fuarda yabancıların her alışverişi İzmir'e bir döviz girdisi de sağlamış oluyor" diye konuştu.

"İkincisi için şimdiden çalışmalara başladık"

Son yıllarda hem yurt içinde hem de yurt dışında İzmir'e olan ilgi ve talebin olağanüstü bir şekilde arttığını belirten Elit Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü Alper Çiçekçi ise bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Türkiye'nin Emlak Fuarı olarak tek ihtisas fuarı İzmir Emlak Fuarı'nın ikincisine şimdiden başladıklarını ifade ederek, "Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz onlarca fuar ve organizasyon ile ilklere imza atan ve sektörün liderleri arasında yer alan firmamız Elit Fuarcılık Hizmetleri, İzmir'de yine bir ilke imza attı. İzmir, bildiğiniz üzere ulusal ve uluslararası arenada birçok özelliği ile ön planda olan güzide bir şehir; ancak, ne yazık ki her geçen gün gelişen ve dönüşen böylesine önemli bir kette, emlak ve gayrimenkul sektörüne yönelik uluslararası bir fuarın olmayışı büyük bir eksiklikti. Biz de işte bu açığı kapatmak ve İzmirimize bundan yıllar sonra dahi büyük katkı sağlayacak olan İzmir Emlak Fuarı'nı kazandırmak adına yola çıktık. Fuarımıza çok yoğun bir ilgi olduğunu söyleyebilirim; ancak tabii ki çalışmalarımız bitmiş değil ve 2. Emlak Fuarı için çalışmalarımıza şimdiden başladık. Ben inanıyorum ki İzmir Emlak Fuarı bundan böyle İzmir için büyük bir potansiyel olacak. Bu fuarlarda emlak ve gayrimenkul sektörünün önde gelen temsilcileri hem ulusal hem de uluslararası yatırımcılarla buluşurken bir yandan da İzmir'in ekonomisine, kent kültürüne ve gelişimine de büyük katkı sunacağız" dedi.

İzmir Emlak Fuarı, 30 Eylül Pazar gününe kadar saat 11.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaretçilerine açık olacak.