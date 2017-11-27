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27 Kasım 2017 13:38

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi için son gün yaklaşıyor

Aliağa Belediyesi, 2017 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2.

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi için son gün yaklaşıyor

27 Kasım 2017 13:38

taksit ödeme süresinin 30 Kasım Perşembe günü mesai bitiminde sona ereceğini duyurdu.


Aliağa Belediyesi, 2017 Yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2. taksit ödeme süreleriyle ilgili son günün yaklaştığını bildirdi. 30 Kasım Perşembe günü mesai bitimine kadar vergiler ödenmesi gerektiği ifade edilirken, çalışanların veya şehir dışında olanların ödemelerini www.aliaga.bel.tr adresi üzerinden online olarak kredi kartı ile de yapılabilecekleri belirtildi. Mali hizmetler müdürlüğünden yapılan açıklamada, Emlak ve Çevre Temizlik Vergi ödemelerinin her yıl mayıs ve kasım aylarında iki taksit halinde yapıldığı hatırlatıldı. Müdürlük ayrıca, banka şubesinden ödemelerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların Halk Bankası Aliağa Şubesi TR95 0001 2009 7270 0007 0000 05 no’lu İBAN hesaba veya posta çeki ile 233101 no’lu hesaba ücretlerin yatırılabileceğini kaydetti.




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