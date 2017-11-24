Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 15:21

Emrah Serbes asli ve tam kusurlu çıktı

İzmir-Aydın otoyolunda, önünde ilerleyen otomobile arkadan çarparak 3 kişinin ölümüne neden olan ve olaydan bir hafta sonra suçunu itiraf eden Behzat Ç.

Emrah Serbes asli ve tam kusurlu çıktı

24 Kasım 2017 15:21

’nin senaristi yazar Emrah Serbes’in, kazada asli ve tam kusurlu olduğu bilirkişi tarafından belirlendi.


İzmir-Aydın otoyolunda, Behzat Ç.’nin senaristi Emrah Serbes’in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında Ayhan Özçelik (59) idaresindeki 34 TV 9335 plakalı otomobile arkadan çarpmış, kazada Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep Özçelik olay yerinde yaşamını yitirmişti. Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Feci kazanın ardından 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Olaydan bir hafta sonra otomobili kendisinin kullandığını ifade ederek Torbalı Adliyesine teslim olan Emrah Serbes ise daha sonra tutuklanırken, Doğru ise itirafın ardından serbest kaldı.



Bilirkişi raporu Serbes’i suçlu buldu


Kamuoyunda çok tartışılan olayla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Kazayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda da Emrah Serbes’in asli ve tam kusurlu olduğu, aracı alkollü kullandığı, aşırı hızlı olduğu için şerit ihlali yaptığı ve takip mesafesine dikkat etmediği belirtildi. Kazada yaşamını yitiren Ayhan Özçelik’in ise herhangi bir kusurunun bulunmadığı bilirkişi raporunda yer aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
19
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    19°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Pazartesi
    15°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç