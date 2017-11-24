Emrah Serbes asli ve tam kusurlu çıktı

’nin senaristi yazar Emrah Serbes’in, kazada asli ve tam kusurlu olduğu bilirkişi tarafından belirlendi.

İzmir-Aydın otoyolunda, Behzat Ç.’nin senaristi Emrah Serbes’in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında Ayhan Özçelik (59) idaresindeki 34 TV 9335 plakalı otomobile arkadan çarpmış, kazada Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep Özçelik olay yerinde yaşamını yitirmişti. Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Feci kazanın ardından 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Olaydan bir hafta sonra otomobili kendisinin kullandığını ifade ederek Torbalı Adliyesine teslim olan Emrah Serbes ise daha sonra tutuklanırken, Doğru ise itirafın ardından serbest kaldı.

Bilirkişi raporu Serbes’i suçlu buldu

Kamuoyunda çok tartışılan olayla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Kazayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda da Emrah Serbes’in asli ve tam kusurlu olduğu, aracı alkollü kullandığı, aşırı hızlı olduğu için şerit ihlali yaptığı ve takip mesafesine dikkat etmediği belirtildi. Kazada yaşamını yitiren Ayhan Özçelik’in ise herhangi bir kusurunun bulunmadığı bilirkişi raporunda yer aldı.