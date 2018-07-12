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12 Temmuz 2018 11:55

Emre Altuğ ve iş adamı Dağdelen’in mekanında konser maratonu

İş adamı Kaan Dağdelen ve sanatçı Emre Altuğ’un sahibi olduğu Alaçatı’daki mekan, Türkiye’nin en önemli sanatçılarını ağırlayarak katılımcılara keyifli dakikalar yaşatacak.

Emre Altuğ ve iş adamı Dağdelen’in mekanında konser maratonu

12 Temmuz 2018 11:55


Türkiye’nin en önemli tatil merkezlerinden Alaçatı’da, mekanların konser programı yaz gecelerine damgasını vuruyor. Alaçatı Club Baba Köyiçi’nde hizmet veren Gazino Sako, Temmuz ayında gerçekleştireceği bir dizi konser ile müzikseverleri coşturacak. Konserler dizisi kapsamında, Rubato 19 Temmuz Perşembe, Mehmet Erdem 20 Temmuz Cuma, Serkan Kaya 22 - 29 Temmuz Pazar, Deha 27 Temmuz Cuma, Yaşar 14- 28 Temmuz Cumartesi, Aşkın Nur Yengi 18 Temmuz Çarşamba, Emre Altuğ 21 Temmuz Cumartesi ve Cenk Eren ise 26 Temmuz Perşembe gecesi sevilen şarkılarını seslendirecek.


Öte yandan iş adamı Kaan Dağdelen ve sanatçı Emre Altuğ’un sahibi olduğu Gazino Sako, Alaçatıda gazino kültürünü yaşatan ayrıcalıklı bir mekan olarak dikkat çekiyor. Şık bir atmosferde seçkin lezzetler de sunan mekanın, yaz sezonu boyunca sürprizlerine devam edeceği öğrenildi.




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