En anlamlı müze, açılış için gün sayıyor

Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı'nı gelecek nesillere taşımak adına baştan sona yenileyen Karşıyaka Belediyesi, simge anıtın altındaki boş alanı da cumhuriyet tarihine yön vermiş ve tarihte iz bırakmış kadınlar anısına, ‘Saygı Müzesi'ne dönüştürdü. Yapımı tamamlanan müze, 3 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da törenle açılacak.

‘Kadına Saygı Müzesi' unvanını taşıyan müze, ilçenin simgesi 'Anıt'ın altındaki 110 metrekarelik alanda oluşturuldu. Kolon araları yanmaz malzemeler ile kapatıldı. Müze içine akrilik kaplama yapıldı, özel aydınlatmalı çerçeveler kullanıldı. Müzede, cumhuriyet tarihine yön veren ve o dönemden günümüze kadar tarihte iz bırakmış yaklaşık 100 kadına ve onları ölümsüzleştiren hikayelerine yer verildi.

Açılış 3 Kasım'da

Kara Fatma'dan Nene Hatun'a, Behice Boran'dan Türkan Saylan'a, Sabiha Gökçen'den Leyla Gencer'e kadar, her biri kendi alanında ilk olan ve sanatta, sporda, bilimde, eğitimde, tarihte Türkiye'nin adını dünyaya duyuran kadınların ölümsüzleştirildiği Saygı Müzesi, 3 Kasım Cumartesi Günü, saat 16.00'da törenle hizmete açılacak.

“Ata ve ana ile özdeşleştiler”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Her zaman Atatürk'ün izinden ve sözünden yürüyen Karşıyakamızda, cumhuriyet tarihine yön veren ve bizi biz yapan kadınlarımızı da bir ‘Saygı Müzesi' ile ölümsüzleştirmek için yola çıktığımızda, bunun için en uygun yerin bu anıtın altı olduğuna karar vermiştik. Tarihe iz bırakan 100'e yakın kadınımızı, Atasıyla ve Zübeyde Anne ile bir kez daha özdeşleştirmiş olduk, mutluyuz ve gururluyuz. Herkesi açılışa davet ediyorum” dedi.