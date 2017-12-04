En anlamlı teşekkür

İzmir’in merkez ilçesi Konak’ta faaliyet gösteren Kadifekale Zübeyde Hanım İlkokulu Müdürü Gürsel Gülmez, öğretmenler Pelin Ergül Kurt, Yeliz Kaykı Çiftçi ve öğrenciler ile birlikte Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ı makamında ziyaret etti. Konak Belediyesi’nin Basmane’deki hizmet binasında gerçekleşen buluşmada Gülmez ve öğrenciler okullarına yapılan yardım ve verilen desteklerden ötürü teşekkür etti. Müdür Gülmez, “Konak Belediyesi bu yıl da okulumuzun bir çok eksiğini tamamladı. Hem bakım ve onarımlar için, hem de Mayıs ayında açtığımız resim sergimize vermiş oldukları destek için Başkanımız Sema Pekdaş’a teşekkür İçin geldik” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekdaş da Konak Belediyesi olarak ilçedeki okullara imkanlar doğrultusunda yardım ettiklerini söyledi. Eğitim yuvalarının koşullarını daha iyi hale getirmek için çalıştıklarını dile getiren Pekdaş, “Belediyenin asli görevi olmamasına rağmen ekiplerimiz yaz tatili boyunca birçok okulun bakım ve onarımını yaptı. Bütçemizde yer almadığı halde çocuklarımız sağlıklı koşullarda eğitim görsünler diye bu çalışmaları yürütüyoruz. Çünkü onların başarılı ve iyi birer insan olması bizlerin elinde” diye konuştu.

Ziyaret sonunda Başkan Pekdaş’a bir de sürpriz hediye verildi. İkinci sınıf öğrencisi Emine Önder geçtiğimiz Mayıs ayında Konak Belediyesi’nin destekleri ile açılan sergide de yer alan, Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nun eserlerinden esinlenerek yaptığı tabloyu Başkan Pekdaş’a hediye etti. Minik öğrencinin hediye ettiği tabloyu çok beğenen Başkan Pekdaş, yaşına rağmen resim sanatındaki yeteneği ile göz dolduran Emine Önderi’i tebrik etti.