Diğer
Kategoriler
04 Aralık 2017 11:05

En anlamlı teşekkür

Kadifekale Zübeyde Hanım İlkokulu ikinci sınıf öğrencisi Emine Önder, okullarına yapılan yardım ve verilen desteklerden ötürü Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nun eserlerinden esinlenerek yaptığı tabloyu Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’a hediye etti.

En anlamlı teşekkür

04 Aralık 2017 11:05


İzmir’in merkez ilçesi Konak’ta faaliyet gösteren Kadifekale Zübeyde Hanım İlkokulu Müdürü Gürsel Gülmez, öğretmenler Pelin Ergül Kurt, Yeliz Kaykı Çiftçi ve öğrenciler ile birlikte Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ı makamında ziyaret etti. Konak Belediyesi’nin Basmane’deki hizmet binasında gerçekleşen buluşmada Gülmez ve öğrenciler okullarına yapılan yardım ve verilen desteklerden ötürü teşekkür etti. Müdür Gülmez, “Konak Belediyesi bu yıl da okulumuzun bir çok eksiğini tamamladı. Hem bakım ve onarımlar için, hem de Mayıs ayında açtığımız resim sergimize vermiş oldukları destek için Başkanımız Sema Pekdaş’a teşekkür İçin geldik” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekdaş da Konak Belediyesi olarak ilçedeki okullara imkanlar doğrultusunda yardım ettiklerini söyledi. Eğitim yuvalarının koşullarını daha iyi hale getirmek için çalıştıklarını dile getiren Pekdaş, “Belediyenin asli görevi olmamasına rağmen ekiplerimiz yaz tatili boyunca birçok okulun bakım ve onarımını yaptı. Bütçemizde yer almadığı halde çocuklarımız sağlıklı koşullarda eğitim görsünler diye bu çalışmaları yürütüyoruz. Çünkü onların başarılı ve iyi birer insan olması bizlerin elinde” diye konuştu.


Ziyaret sonunda Başkan Pekdaş’a bir de sürpriz hediye verildi. İkinci sınıf öğrencisi Emine Önder geçtiğimiz Mayıs ayında Konak Belediyesi’nin destekleri ile açılan sergide de yer alan, Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nun eserlerinden esinlenerek yaptığı tabloyu Başkan Pekdaş’a hediye etti. Minik öğrencinin hediye ettiği tabloyu çok beğenen Başkan Pekdaş, yaşına rağmen resim sanatındaki yeteneği ile göz dolduran Emine Önderi’i tebrik etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
18
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    10°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç