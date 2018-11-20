En çok atık pili ‘minikler' topladı

Öğrencileri önce makamında, ardından da öğle yemeğinde ağırlayan Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Çevreye duyarlı çocuklarımızla gurur duyuyoruz” dedi.

Çevre ve insan sağlığı için büyük tehdit oluşturan atık pillerin doğaya karışmasını önlemek amacıyla kentin işlek noktalarına atık pil toplama makineleri yerleştiren Karşıyaka Belediyesi, çocukları teşvik etmek adına başlattığı uygulama ile minik çevrecileri ödüllendirmeye devam ediyor. Projenin ekim ayı şampiyonları; Ali Kaya Ortaokulu öğrencisi Derin Güldalı, Hayri Özmeriç Ortaokulu öğrencisi Perihan Sert, Uğur Okulları öğrencisi Cem Alkan ve Bahçeşehir Ortaokulu öğrencisi Duru Karakuş oldu. Topladıkları yüzlerce atık pili geri dönüşüme kazandıran öğrenciler ve aileleri, Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ile öğle yemeği yedi.

Minik çevrecileri çevreye duyarlılığı için tebrik ederek teşekkür belgesi veren Başkan Akpınar, keyifli geçen yemekte konuklarıyla bol bol sohbet etti. Akpınar, kentlilik bilincine sahip, çevreye duyarlı çocukların büyüklere de örnek olması gerektiğini ifade etti.

Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar, "Karşıyaka Belediyesi olarak; doğayı korumak, gelecek nesillere yaşanabilecek bir kent ve çevre oluşturmak için çalışıyoruz. Atık pillerin doğaya verdiği zararı hepimiz biliyoruz. Pillerin çöplere ve doğaya zarar verecek ortamlara bırakılmaması için başlattığımız kampanyaya miniklerimiz büyük ilgi gösteriyor. Özellikle çocuklarımızın çevreye olan duyarlılığı çok yüksek. Çocuklarımızın yaşadığı kente sahip çıkması gurur veriyor" dedi.