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01 Haziran 2018 12:38

En güzel balkon ve bahçeler seçildi

Karşıyaka Belediyesi’nin, geleneksel olarak gerçekleştirdiği En Güzel Balkon-Bahçe Yarışması’nın sonuçları törenle açıklandı.

En güzel balkon ve bahçeler seçildi

01 Haziran 2018 12:38

Üç ayrı kategoride düzenlenen yarışmada ilk üçe girenler plaket ve ödüller kazanırken, barkovizyondan gösterilen balkon bahçe fotoğrafları büyük beğeni topladı.


Karşıyaka Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve kent yaşamında yeşilin önemine dikkat çekmeyi amaçlayan En Güzel Balkon-Bahçe Yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Bu yıl 17. kez düzenlenen yarışmaya 42 katılımcı başvurdu. En Güzel Balkon, En Güzel Bahçe ve En Güzel Apartman- Site Bahçesi olmak üzere üç ayrı kategoride düzenlenen yarışma için, konusunda uzman jüri üyeleri, katılımcı evleri tek tek dolaşarak çiçek çeşitliliği, kullanılan saksı ve süs eşyaları, çevre düzeni, mizampaj gibi kriterlere göre puanlama yaptı ve sonuçları belirledi.


Yarışma sonuçları Mavişehir Deniz Kent Restoran’ın etkinlik alanında düzenlenen törende açıklandı. Yarışmada birincilere plaket ve Özdere Palmiye Otel’de 2 kişilik tatil, ikincilere plaket ve Deniz Kent Restoran’da 2’şer kişilik yemek, üçüncülere ise Kent Konsept Mutfak’ta ikişer kişilik kahvaltı ve plaket hediye edildi. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinliğin tüm katılımcılarına fesleğen hediye edildi. Ödülleri Belediye Başkan Yardımcısı Ayşem Özzambak dağıttı. Tüm katılımcılar, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutu Akpınar’a ve yarışmada emeği geçenlere teşekkür etti.



Dereceye Girenler


Yarışmada dereceye girenler ise şu şekilde oluştu: En Güzel Balkon; 1. Müge Sıcakyüz, 2. Nil Sema Eyaz Özalp, 3. Seda Tufan


En Güzel Bahçe; 1. Murat Serdaroğlu, 2. Nihal Hakgönül, 3. Anıl Demirağ


En Güzel Apartman Bahçesi; 1. Nazmi Yılmaz, 2. Günay Kavaslıoğlu, 3. Ahmet Kerimol


Jüri Özel Ödülü; Bahar Namtu Güraslan.




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