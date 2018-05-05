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05 Mayıs 2018 09:37

En güzel balkon ve bahçeler seçiliyor

Karşıyaka Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği ‘En Güzel Balkon-Bahçe Yarışması’ bu yıl 17.

En güzel balkon ve bahçeler seçiliyor

05 Mayıs 2018 09:37

kez gerçekleşecek. Karşıyaka’nın en estetik ve renkli balkon ile bahçelerinin belirleneceği yarışmaya, 22 Mayıs’a kadar başvuru yapılabilecek.


Kent yaşamında yeşil dokunun önemine dikkat çekmek adına 17. kez ‘En Güzel Balkon-Bahçe Yarışması’ düzenleyen Karşıyaka Belediyesi, başvuruları kabul etmeye başladı. Yarışma, balkon, müstakil bahçe ve apartman-site bahçesi olmak üzere, üç farklı kategoride yapılacak. Balkon ve bahçelerinin güzelliğini ödülle taçlandırmak isteyen Karşıyakalılar, 22 Mayıs’a kadar Karşıyaka Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne başvurabilecek.


Peyzaj Mimarları Odası, Ege Üniversitesi ve Karşıyaka Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerinden oluşan jüri, yapacağı ziyaretlerle başvuruları tek tek inceleyecek. Değerlendirmeler sonucunda, puanlama sistemiyle her kategoride ilk 3’e girenler belirlenecek. Kazananlar, ay sonunda yapılacak törenle açıklanacak. Dereceye girenlere plaket ve çeşitli hediyeler verilecek.


“Daha güzel bir kent için”


Geleneksel hale gelen yarışmanın bu yıl da büyük ilgi göreceğine inandığını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Kentler hızla beton yığını haline gelirken, biz yeşilimizi korumak, çevremizi çiçeklerle güzelleştirmek için vatandaşlarımızla el ele, kol kola çalışıyoruz. Kendi balkonunu, bahçesini güzelleştiren herkes aslında Karşıyakamızı da süslüyor, renklendiriyor. Bu anlamlı çabaları ödüllendirmek ve örnek olmasını sağlamak adına açtığımız yarışmaya başvuruları bekliyoruz” dedi.




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