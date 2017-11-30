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30 Kasım 2017 15:22

En güzel Kur’an okuyanlar Torbalı’da buluşacak

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında dereceye giren hafızlar Torbalı’da vatandaşlarla buluşacak.

En güzel Kur’an okuyanlar Torbalı’da buluşacak

30 Kasım 2017 15:22


Torbalı Belediyesi, TRT’nin düzenlediği Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında Türkiye çapında dereceye girenleri ilçe halkıyla buluşturacak. Türkiye’nin en güzel Kur’ an okuyan isimleri Cuma akşamı saat 19.00’da Belediye kültür Merkezi Konferans Salonunda 15 Temmuz Şehitleri için 200 hatmi şerif duası yapacak.


İsteyen herkesin iştirak edebileceği Kur’an ziyafetinde, Türkiye birincisi olan Üsküdar Mihrimah Sultan Camii İmamı Mustafa Altın, Türkiye ikincisi Kadıköy Selami Çeşme Camii Müezzini Şükrü Aslıeren ve Türkiye üçüncüsü Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Osman Bostancı, ilçe halkına unutulmaz bir Kur’an ziyafeti sunacak.


Tüm Torbalı sakinlerini Kur’an ziyafetine beklediklerini ifade eden Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “15 Temmuz’da vatanın bekası ve milletin birliği için canından geçen aziz şehitlerimizi böylesi anlamlı bir etkinlikle yad etmek çok anlamlı. Varlıklarını ebediyete uğurladığımız şehitlerimize hatmi şerif duaları göndereceğiz. Sesi ve okuyuşlarıyla Türkiye’ye mal olmuş hocalarımızı biz de huşu içerisinde dinleyeceğiz” dedi.




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