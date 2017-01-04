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04 Ocak 2017 15:41

En hayırlı sergi Bergama’da

En hayırlı sergi Bergama’da

04 Ocak 2017 15:41

Bergama Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu İzmir İl Müdürlüğü işbirliğinde Bergama Kültür Merkezi’nde (BerKM) açılan Keçe Aksesuarları Yapımı Kursu Sergisi’nin geliri, şehit aileleri ve gazilere bırakıldı.

Bergama Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu İzmir İl Müdürlüğü işbirliğinde açılan ‘Keçe Aksesuarları Yapımı Kursu Sergisi’ ve sertifika töreni BerKM’de yapıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen ’Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi’ kapsamında yapılan etkinliğe İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın eşi Uzman Dr. Dilek Didem Ayyıldız, Bergama Kaymakamı Osman Nuri Canatan, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ve eşleri ile birlikte katıldı.

Projeyi vali ve kaymakam eşleri yürütüyor
Etkinlik, keçe aksesuarları yapımı kursu sergisinin açılış kurdelesinin kesilmesiyle başladı. Sergi katılımcılara Bergama Kaymakamı Osman Nuri Canatan’ın eşi keçe kursu eğitmeni Fatma Canatan tarafından bilgi verilerek gezdirildi. BerKM sergi salonunda sergilenen ürünler katılımcılar tarafından büyük beğeni kazandı. 81 ilde vali eşleri, ilçelerde ise kaymakam eşleri himayesinde yürütülen projenin geliri şehit aileleri ve gazilere bırakıldı. Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ve eşi Meltem Gönenç de ürünlerden satın alarak projeye destek verdi.

Sertifika verildi
Sergi ile ilgili bilgi veren kurs eğitmeni Fatma Canatan, “Kursumuz üç ay önce başladı. Yaklaşık bir hafta öncede bitirdik. Kursumuzun sonunda bir sergi açalım istedik. Sergimizde bir amaca hizmet etsin istedik. Bu serginin gelirini şehit aileleri ve gazilerimize bağışladık” dedi. Sergi açılışından sonra BerKM çok amaçlı salonunda sertifika törenine geçildi. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra kursiyerlere sertifikaları İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın eşi Uzman Dr. Dilek Didem Ayyıldız tarafından dağıtıldı. Etkinlikte katkısı olanlara da plaket ve çiçek taktim edildi.

19 kursiyer katıldı
Etkinlikte konuşan Uzman Dr. Dilek Didem Ayyıldız, “Bergama’ya bizim resmi ilk ziyaretimiz. Kaymakamımızın değerli eşi bize bahsettiğinde çok mutlu olduk. Hem kişisel gelişime, hem de iş gücüne yaptıkları katkıdan dolayı, halk eğitimlere çok önem veriyoruz” diye konuştu. Bergama Kaymakamı Osman Nuri Canatan ise, “19 kursiyerimiz, yaklaşık üç aylık bir sürede el becerilerini geliştirerek çok güzel eserler ortaya koydular. Geliri şehit aileleri ve gazilerimize bırakılacak olan bu eserlerden alan Bergamalılara çok teşekkür ediyorum” dedi.



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