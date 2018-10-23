En iyi ‘CV'ler 9. kez yarışacak

En iyi CV'nin belirleneceği CV Tasarım Yarışması Türkiye 2018 yarışma başvuruları başlarken, yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüllerin yanı sıra sağlık checkup paketi ve staj olanaklarının sağlanacağını açıklandı. İş adamları tarafından iyi CV hazırlamanın tüyoları da verildi.

Solis Proje Fabrikası tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen CV Tasarım Yarışması Türkiye 2018, Ege Genç İşadamları Derneği'nde (EGİAD) düzenlenen tanıtım toplantısı ile başladı. Organizasyon Komite Başkanı Ahmet Veli Olgundeniz ve jüri üyelerinin katıldığı toplantıda, yarışmanın detayları hakkında bilgi verildi.

Toplantıda konuşan organizasyon komitesi başkanı Ahmet Veli Olgundeniz, gelişen teknoloji ve artan iletişim olanaklarıyla beraber iş başvuru süreçlerinde de büyük bir değişimin yaşandığını ve artık insanların kendilerini özgürce ifade etmelerine olanak sağlanması gerektiğini söyledi. Yarışmanın temel amacının gençleri özgür ifadeye teşvik etmek olduğunu anlatan Olgundeniz, yarışmaya ilginin her yıl giderek arttığını ve şu ana kadar on binlerce TL değerinde hediyeler dağıtıldığını söyledi.

Yarışmanın jüri üyeliği ve danışmanlığını yürüten EGİFED Başkanı Temel Aycan Şen de yarışmanın gençlerin yaratıcı yönlerini ortaya koymaları için bir fırsat olduğunu dile getirirken CV'lerin giderek sıradanlaştığını ve bir fark oluşturması gerektiğini vurguladı.

Bir diğer jüri üyesi MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Ümit Ülkü de iş dünyasında inovasyonun önemli olduğunu bunun da ancak farklı düşünebilen personelle mümkün olacağını ve bu yarışmanın da buna hizmet ettiğini söyledi.

Yarışmanın 6 Aralık tarihinde son bulacağını, sonuçların da 11 Aralık'ta ilan edileceğini belirten Olgundeniz, dereceye girenlere ise sağlık checkup paketi ve staj olanaklarının sağlanacağını açıkladı.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin çalışmalarını basvuru2018@cvtasarimyarismasi.com adresine mail olarak atabilecekleri, detaylı bilgiye www.cvtasarimyarismasi.com adresinden ulaşılabilecekleri kaydedildi.

CV hazırlayacak olanlara önemli ipuçları

İyi bir CV hazırlamak için yarışmaya katılacak olanlara da önerilerini sıralayan Olgundeniz, “CV'ler iş verenle konuşma fırsatıdır. İşveren gördüğü an ona öyle bir şey yazmış olman lazım ki onu okumaya devam etsin. Ben ilgi çekici olmalarını öneriyorum. İşe yarayacak farklı yönlerini ve iş yapabilitelerini, beceri ve tecrübelerini ilk satırda aktarmaları lazım ki, ön söze bakıldığı zaman okumaya deva edilebilsin. Bunu bu şekilde tasarlarlarsa daha iyi olur. Kendi becerilerini ortaya sunmaları, CV'nin düzgün yazılarak imlasının düzgün olması, orijinal bir fikrin ortaya konması gerekir. Ne söylediğiniz de önemli. Düşünsünler, ‘Patronla 10 saniye yalnız kalıyorum ve ona öyle bir şey söylemem lazım ki benimle konuşmaya devam etsin.' Buna dikkat edebilirler" dedi.

“Empati yapın, kendinizi işverenin yerine koyun”

CV hazırlayacak olan kişilerin her şeyden önce empati yapması gerektiğini belirten

MÜSİAD İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Ülkü ise “En önemlisi empatidir. CV hazırlayan kişinin empati yapması gerekiyor. Kendisini işveren yerine koyup, işverenin neyi duymak, neleri öğrenmek, nelerin ilgisini çekebilicek olduğunu düşünerek empati yapmalı. Kişi net ve çok karışık olmayan CV hazırlar, önemli olanın vurgulanması sağlarsa diğer CV'ler arasında kolaylıkla ayrılır” dedi.

Onar Hukuk Bürosundan Ali Onar da mülakatlarda en çok ipucu veren soru örnekleri paylaşarak, “Daha önceki işyerinde neden ayrıldığı ile ilgili soruyu çok soruyoruz. Ayrıca eski iş yerinizde yaşadığınız bir olumlu ve bir olumsuz olay hakkında bilgi verir misiniz, dediğimizde farklı hikayelerle karşılaşabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

İş adamları ve akademisyenlerden oluşan jüri

Medical Park İzmir Hastanesi ve Destek Patent sponsorluğunda EGİAD, EGİFED ve Cvyolla.com destekleriyle gerçekleştirilen yarışmanın jürisinde şu isimler yer alıyor:

Medical Park İzmir Genel Müdürü Veysi Kubba , MÜSİAD İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Ülkü, Yaşar Üniversitesi Rektörü Cemali Dinçer, Proje Danışmanı Dr. Zeki Hozer , Torbalı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, Onar Hukuk Bürosundan Ali Onar, BATUDER Başkanı Akın Kazançoğlu, İZKA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil, Bemar Design Genel Müdürü Candan Kahramaner, İZKA Kalkınma Kurulu Başkanı Kemal Çolakoğlu, TÜROFED-ETİK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İşler, CVyolla.com Genel Müdürü Meriç Kul, Sarıgözoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıgözoğlu, Susuzlu Grup Onur Susuzlu, Megapol Group Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökdemir, Destek Patent Süleyman Zemin, EGİFED Yönetim Kurulu Başkanı Temel Aycan Şen.