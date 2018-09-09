En ucuz servis taşımacılığı İzmir’de yapılacak

Buna göre en uygun fiyatla okul ve personel servisi taşımacılığı İzmir’de yapılacak.

Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerle kıyaslandığında en uygun servis taşımacılığının İzmir’de yapılacağına dikkat çeken İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, "Velilerin içi rahat olsun. İzmir’de servis yönetmeliğinin kurallarına uygun araçlarımızla ve ehil şoförlerimizle en kaliteli ve en uygun servis hizmeti verilecektir" dedi.

Servis ücretlerine yapılan fiyat artışının akaryakıt maliyetinin yükselmesi nedeniyle yapıldığını hatırlatan Mutlu, "Basında servis taşımacılığına bu yıl İstanbul’da yüzde 12, Ankara’da yüzde 13 oranında zam yapılırken, İzmir’de yüzde 29 oranında fiyat artışının yapıldığı dile getirildi. Kimsenin kafası karışmasın. Yayınlanan zam oranları doğrudur ancak bunu rağmen en uygun taşımacılık İzmir’de yapılacaktır. 0-3 km arası İzmir’de yıllık 1.800 lira belirlenmiş iken; İstanbul’da 2.115 lira, Ankara’da ise 1.989 lira olacaktır. 0-6 km İzmir’de 2.205 lira iken; İstanbul’da 2.385 lira, Ankara’da ise 2.718 lira olacaktır. 0-10 km İzmir’de 2.340 lira iken; İstanbul’da 2.970 lira, Ankara’da ise 3.033 lira olacaktır" diye konuştu.

İzmir’de tüketici lehine gözle görülür bir kolaylık olduğunu belirten Mutlu, şöyle konuştu:

"Bunun nedeni İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin her faaliyetinde üyelerinin menfaatlerini korurken toplumsal faydaları da gözetme çabasıdır. Zam oranının yüksekliğine rağmen İzmir’in hala en uygun fiyatlara sahip olması, teşkilat yöneticilerimizin Ahilikten gelen terbiye ile geçmiş yıllarda da çalışmalarında hassasiyetle tüketici memnuniyetini ön plana aldıklarını göstermektedir."

Fiyat artış taleplerinin İESOB bünyesinde çalışan ihtisas komisyonları tarafından titizlikle incelendiğini vurgulayan Mutlu, "Halkın beklentilerini de göz önünde tutarak iyi niyetle çalışıyoruz. Fiyat artışlarını maliyetlerimize gelen zam oranları nispetinde belirliyoruz. Servis ücretlerindeki yüzde 29 oranında artış da son dönemde akaryakıt fiyatlarındaki artışlar nedeniyle belirlenmiştir" dedi.