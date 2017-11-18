Enerji ihtilaflarinda arabuluculuk dönemi

Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Çevre Kurulu Başkanı ve Elektrik Hukuku Kurul Üyesi Enerji Hukukçusu Arabulucu Avukat Arsin Demir, kurulan arabuluculuk merkezi sayesinde enerji sektörünü ilgilendiren hukuki ihtilafların mahkemeye gitmeden taraflar arasında hızlı bir şekilde çözüleceğini söyledi.

Demir, Türkiye’de bir ilk olan ve enerji hukukunda yaşanan sonunlara çözümler sağlayan Arabuluculuk Merkezi’nin elektrik, doğalgaz ve petrol piyasasını kapsadığını belirtti.

“Arabuluculuk sistemiyle çözüm üretiyoruz”

Kendisinin de kurulan merkezde görevli arabulucu avukatlardan biri olduğunu kaydeden Arabulucu Avukat Arsin Demir, “Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Başkanımız Av. Süleyman Bosca’nın önerisi ile Enstitü bünyesinde kurulan Arabuluculuk Merkezi, Ankara’da, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’ndan yetkililerin katılımıyla hizmete açıldı. Enerji uyuşmazlıkları teknik bir konu ve büyük riskler taşıyor. Davalar, hem masraflı hem de sonuca bağlanması uzun sürüyor. Merkez, enerji sektöründe hizmet veren EPDK lisanslı şirketler, tedarikçi firmalar, lisanssız elektrik üretenler ve maden şirketlerinin yaşayabileceği hukuki anlaşmazlıkları tarafların kendi kararlarıyla, kanun ve mevzuat çerçevesinde çözülmesine olanak sağlıyor. Gelecekte İzmir, İstanbul, Antalya ve Bursa illerinde de bu merkezin kurulması çalışmalarına başlandı” diye konuştu.

İzmir’in enerji sektöründe potansiyeli yüksek bir kent olduğunu ifade eden Demir, İzmir’de bu tür enerji hukuku sorunları için arabuluculuk çözümlerini enstitü adına gerçekleştirebildiklerini sözlerine ekledi.

Sorunlara hızlı çözüm

Sektörü yakından bilen ve enerji hukuku alanında uzmanlaşmış arabulucuların görev yapacağı merkezle birlikte enerji sektöründe ortaya çıkacak uyuşmazlıkların yargıya taşınmadan daha hızlı ve daha az maliyetle çözülmesine katkı sağlanırken, yargının iş yükü de azaltılacak.

İlgili kanunda arabuluculuk, "Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması halinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyari olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemi" şeklinde tanımlanıyor.