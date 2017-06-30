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30 Haziran 2017 11:35

Enerjinin verimli kullanılması için klima uyarısı

Son 50 yılın sıcaklık rekorunun kırıldığı bugünlerde, uzmanlar sıcaktan korunmak için özellikle klima kullanımı kaynaklı enerji tüketiminin arttığına dikkat çekerek, enerjinin verimli kullanılması için de uyarılarda bulunuyor.

Enerjinin verimli kullanılması için klima uyarısı

30 Haziran 2017 11:35


İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Görkem Üçtuğ, özellikle öğle saatlerinde enerji tüketiminin çok yüksek değerlere ulaştığını belirterek, enerjiyi verimli kullanmak için bazı uyarılar yaptı. Üçtuğ, klimaların enerji yoğunluğunun yüksek olduğunu ifade ederek, "Klima sistemleri iç sıcaklığı belirli bir derecede sabit tutmaya çalışır. Eğer iç sıcaklığın yükselmesine sebep olacak hareketlerde bulunursak klima, ortamı soğutabilmek için gereğinden daha fazla enerji tüketir. Klimalar enerji yoğunluğu yüksek cihazlardır. Bu sebeple ülkemizde yaz aylarında, özellikle öğle saatlerinde enerji tüketimi çok yüksek değerlere ulaşmaktadır. Arz-talep dengesinin sağlanamadığı hallerde kesintiler yaşanabilmektedir" dedi.


Klimanın çalıştığı sırada kesinlikle pencerelerin açılmamasını tavsiye eden Yrd. Doç. Dr. Üçtuğ, şunları söyledi:


“Mümkünse perdeler de kapatılarak içeri güneş ışığı girişi azaltılmalıdır. Pencerelerin veya perdelerin açılmasının zaruri olduğu durumlarda ise klimalar geçici olarak kapatılmalıdır. Sıcak havalardan etkilenen tek cihaz klimalar değil. Buzdolapları da mümkün olduğu kadar güneş ışığı almayan noktalara yerleştirilmelidir. Ayrıca vantilatörler yalnızca önünde oturduğunuz zaman serinleme hissi verir. Kimsenin olmadığı bir odada çalışan vantilatör odayı soğutmayacağı gibi, bilakis daha da ısınmasına sebep olur. Enerji tüketimini azaltmak için bu hususlara dikkat edilmelidir. Bir odadan çıktığımızda yanan bütün ışıkları söndürmeliyiz, çünkü ampullerden yayılan ısı da ortam sıcaklığını artıracaktır.”




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