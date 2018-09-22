Enfeksiyondan hayatını kaybeden kadının mezarı açıldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde doğumdan 27 gün sonra hayatını kaybeden 25 yaşındaki Ayfer Sırma'nın savcılık soruşturması kapsamında mezarı açılırken, acılı eşi ihmal olduğunu iddia ederek sorumluların bulunmasını istedi.

Doğumdan 15 gün önce Torbalı Devlet Hastanesine giden ve erken doğum nedeniyle sezaryen doğum olan Ayfer Sırma, iddiaya göre ihmal nedeniyle enfeksiyon kaptı. Daha sonra ağrıları ve acıları artan kadın İzmir Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi ve 20 gün aradan sonra 7 Eylül'de hayatını kaybetti.

Ayfer Sırma'nın eşi Ozan Sırma, konu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine Torbalı Savcılığı konuyu derinleştirme amacıyla Ayfer Sırma'nın mezarının açılıp yeniden otopsi yapılması kararı verildi. Hazır olan heyet Karşıyaka Mezarlığı'na giderek mezarı açtı. Kadının cesedi otopsi yapılması sonrasında yeniden defnedildi.

“Başkalarının canı yanmasın”

Olayda görevlilerin ihmali olduğunu ileri süren Ozan Sırma, avukatı aracılığıyla Torbalı Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. Konunun takipçisi olacağını söyleyen Sırma, “Otopsinin amacı ölüm sebebini araştırmak. Neden öldüğünü hepimiz biliyoruz. Bizler sadece 6 gün boyunca enfeksiyonun neden fark edilmediğini ve ihmalin nedenini öğrenmek istiyoruz. Sorumluların bulunmasını istiyoruz. Başka kimsenin canı yanmasın” dedi.

Ayrıca doğumdan sonra bebeğinde sağlık sorunlarının olduğunu vurgulayan Sırma, “Doğumdan sonra dünyaya gelen Okyanus isimli kızımın, sağlık sorunları ortaya çıktı. Doğumdan sonra nasıl olursa bunlar fark edilmiyor anlamış değilim” şeklinde konuştu.

Hastane başhekimliğinden 7 Eylül'de yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bizler hastane başhekimliği olarak kimin kabahati veya hatası varsa gerekeni yapacağız. Herhangi bir sağlık personeli yapması gereken bir şeyi yapmadıysa gerekeni acımasız şekilde uygulayacağız."

Ne olmuştu?

Torbalı'da yaşayan Ozan Sırma ile 1 yıllık evli Ayfer Sırma, ilk çocuklarına hamile kaldı. Genç kadın, 11 Ağustos günü sancılarının başlaması üzerine eşi tarafından Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. 38 haftalık hamile Sırma, sezaryenle 2 kilo 400 gram ağırlığında kız bebek dünyaya getirdi. Sırma çifti, bebeklerine Okyanus ismini verdi. Ayfer Sırma, ertesi gün hastaneden taburcu edildi. Eve geçtikten 2 gün sonra karnında sancı hisseden ve yüksek ateş şikayeti olan genç kadın, tekrar Torbalı Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan müdahale sonucu Sırma'nın vücudunda doğumdan sonra enfeksiyon oluştuğu tespit edildi. 7 Eylül'de hayatını kaybeden talihsiz kadının eşi konunun takipçisi oldu.