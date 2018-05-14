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14 Mayıs 2018 15:19

Engeller denizle aşıldı

Engelliler Haftası kapsamında, engelli hakları konusunda farkındalık oluşturmak, fiziksel açıdan dezavantajlı bireyleri spor ve doğa faaliyetleri ile buluşturmak amacıyla Foça’da ‘Engelsiz Deniz Sporları’ etkinliği düzenlendi.

Engeller denizle aşıldı

14 Mayıs 2018 15:19


Foça’da yaşayan engelli yurttaşlar, eğitmenler eşliğinde ‘Deniz Bisikleti’, ‘Kano’ ve ‘Rüzgâr Sörfü’ yaptı. ‘Engelsiz Deniz Sporları’ etkinliğine, Foça Belediyesi Karakum Plajı’nda düzenlenen etkinliğe Foça Kaymakamı Ali Çetin, Kaymakam Refiki Onur Alimoğlu, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Belediye Meclis Üyesi Beyhan Türker, Foça Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Sermin Selçuk ve üyeleri, engelliler, engelli yakınları katıldı.


Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, denizde yapılan sporların engelli bireylere, bedensel yeteneklerini geliştirmek ve sosyalleşmek bakımından önemli faydalar sağladığını belirterek, etkinliğe katkı sağlayanlara teşekkür etti.




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