Engeller denizle aşıldı

Foça’da yaşayan engelli yurttaşlar, eğitmenler eşliğinde ‘Deniz Bisikleti’, ‘Kano’ ve ‘Rüzgâr Sörfü’ yaptı. ‘Engelsiz Deniz Sporları’ etkinliğine, Foça Belediyesi Karakum Plajı’nda düzenlenen etkinliğe Foça Kaymakamı Ali Çetin, Kaymakam Refiki Onur Alimoğlu, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Belediye Meclis Üyesi Beyhan Türker, Foça Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Sermin Selçuk ve üyeleri, engelliler, engelli yakınları katıldı.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, denizde yapılan sporların engelli bireylere, bedensel yeteneklerini geliştirmek ve sosyalleşmek bakımından önemli faydalar sağladığını belirterek, etkinliğe katkı sağlayanlara teşekkür etti.