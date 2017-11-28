Engelleri kaldıran film, 2 Aralık’ta izleyici ile buluşuyor

Konak Belediyesi tarafından desteklenen, 10 görme, 10 işitme ve 10 bedensel olmak üzere toplam 30 engellinin oyuncu olarak yer aldığı ‘Doğada Engel Yok’ adlı belgesel filmin ilk gösterimi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek gecede yapılacak. Üç yıllık bir alt yapı ve planlama çalışmasının ardından Konak Belediyesi’nin desteği ile hayata geçirilen proje sayesinde görme, işitme ve bedensel engellilerin yer aldığı ekipler binlerce metre yükseklikten paraşütle atlayıp, tüple denizin metrelerce altına dalıp ve doğa harikası şelalede yüzerek engelli dahi olsanız doğada mutlu yaşanabileceğini kanıtlamıştı. Çekilen belgesel filmde Macera Kulübü’nün 40’a yakın gönüllüsü de insanüstü bir çaba ortaya koyarak projeye destek verdi. Filmin ilk gösterimi 2 Aralık Cumartesi günü Konak Belediyesi’nin Selahattin Akçicek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek gala ile yapılacak. Geceye filmde rol alanların yanı sıra birçok engelli derneğinden temsilciler de davet edildi

Mutlu anları filme alındı

Engellileri spora teşvik etmenin yanı sıra doğada engellerin olmadığını herkese göstermeyi amaçlayan proje Konak Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında hayata geçirilmişti. Düzenlenen organizasyon sayesinde doğa ve doğa sporları ile tanışan engellilerin bu mutlu anları yönetmen Hakan Doğanay ve İzmir Film tarafından an ve an filme alındı. Paraşütle atlayan, su altına tüplü dalış yapan ve şelalenin suları altında yüzen engellilerin yaşadıkları bu eşsiz deneyimler yapılan röportajlarla belgelendi. Kurgu çalışmaları tamamlanan film işaret diliyle seslendirildi ve altyazı ile engellilerin de rahatlıkla izleyebilmesi sağlandı. Çeşitli festivallere de katılması planlanan belgesel film ayrıca İngilizce alt yazılı da olacak. Doğada Engel Yok’ filmi Konak’taki ilk gösteriminin ardından dünyanın farklı şehirlerinde gösterilecek.

Gökyüzünün Sesi’ni duydular

Üç bölümden oluşan filmin ilk bölümünde işitme engelliler yer alıyor. 10 işitme engellinin, Türk Hava Kurumu’nun destekleriyle paraşütten tandem atlayış gerçekleştirmeleri anlatılıyor. İzmir’in Selçuk İlçesi’ndeki Efes Havaalanı’ndan kalkan uçakla gökyüzüne yükselen işitme engelliler deneyimli paraşütçüler eşliğinde binlerce metre yükseklikten atlayarak, unutulmaz bir an yaşıyor. ‘Gökyüzünün Sesi’ adını taşıyan organizasyona merhum sanatçı Barış Manço’nun oğlu müzisyen Doğukan Manço da İstanbul’dan gelerek destek verdi. Manço da engellilerle birlikte uçaktan atladı.

Doğanın gözü oldular

Filmin ‘Doğa’nın gözleri’ adlı bölümünde ise 10 görme engellinin İzmir’in Dikili ilçesindeki Nebilerde Şelalesi’ne yaptıkları geziden unutulmaz anlar yer alıyor. Eşsiz doğal güzelliğe sahip şelaleye girerek, kayalıklardan dökülen suyun akışına kendilerini bırakan görme engelliler kayalara çarpan suyun çıkardığı sesi duyarak hayal etti. ‘Doğada Engel Yok’ filminin üçüncü bölümünde ise 10 bedensel engelli İzmir’in Karaburun ilçesinde tüplü dalış yaptığı anlar yer alıyor. ‘Suda yürüyenler’ adıyla düzenlenen etkinlikte engellilere uzman dalış eğitmenleri eşlik etti. Kimi doğuştan, kimi geçirdiği kaza sonucu tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan engelliler, proje sayesinde hayatlarında ilk kez sualtı dünyasıyla tanıştı. Karada engelli olarak görülseler de suyun altında hareket etmek için hiçbir engelin olmadığını gösteren engelliler balıklarla birlikte yüzdü.