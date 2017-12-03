Engelleri “ritim” ile aşıyorlar

Grubun üyelerinden kiminin zihinsel kiminin ise bedensel engeli var. Ama onlar engelleri çoktan aşmış durumda Hepsinin yüzlerini güldüren ortak noktaları ise “müzik”! Ellerindeki darbukayla ritim tutarak şarkı söylüyorlar, marşlar okuyorlar. Hedefleri ise önümüzdeki aylarda seyirci karşısına çıkmak.

Bayraklı Belediyesi’nin kente kazandırdığı engelliler merkezi, engellilere yönelik farklı projeler geliştiriyor. İçinde sinema, tiyatro salonu, kurs odaları bulunan merkeze gelenler burada kaliteli ve eğlenceli zaman geçiriyor. Merkez, hem engellilerin hem de ailelerinin yüzlerini güldürüyor.

Ritim grubu kuruldu

Şimdilerde merkezden faydalanan engelliler farklı bir heyecan yaşıyor. Eğitmen Aslı Yalçın öncülüğünde kurulan ritim grubu konser verecekleri günü sabırsızlıkla bekliyor. Engelliler müzik eşliğinde ritim duygularını ve el becerilerini de keşfediyor.

Engeller ortadan kalkıyor

Sosyal bir ortamda yeni arkadaşlıklar da kuran engelliler ritim kursuyla engelleri ortadan kaldırıyor. İzmir marşını hep birlikte çalıp, söyleyen engelliler bir terapi merkezi gibi gördükleri merkezde çok mutlu olduklarını ve kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini söylüyor.

Aileler de memnun

Kursiyerlerle tek tek ilgilenip, onlarla takım çalışması yapan eğitmen Aslı Yalçın, “Ritim kursumuzda onların sevdikleri şarkıları birlikte çalıp söyleyeceğiz. Vücutlarını ve duyu organlarını birlikte kullanarak kendilerini keşfedip, hayatlarında kullanmalarını hedefliyoruz. Engelli kursiyerlerimizin aileleri onları severek getiriyor ve hepsi bizlere, Bayraklı Belediye Başkanımız Hasan Karabağ’a bu güzel engelli merkezi için teşekkür ediyor” dedi.

“Asıl engelliler..."

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Bizim için önemli olan onların mutluluğu. Engellilerin evlerine kapanıp hayatlarını dört duvar arasında geçirmesine izin vermiyoruz. Engelliler merkezimizde onlar için her şeyi düşündük. Onlar için burada çeşitli kurslar düzenliyoruz. Aileleri onları gönül rahatlığıyla buruya bırakıyor. Engelli araçlarımızla onları evlerinden alıp tekrar evlerine bırakıyoruz. Bizler için asıl engelli olanlar vücutlarında fiziksel engeli olanlar değil ahlaklarında eksik olanlardır. Biz projelerimizle, engelli merkezimizle, ilgili tüm ekibimizle onlara hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.