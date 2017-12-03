Diğer
Kategoriler
03 Aralık 2017 09:47

Engelleri “ritim” ile aşıyorlar

Bayraklı Belediyesi Engelliler Merkezi bünyesinde ritim grubu kuruldu.

Engelleri “ritim” ile aşıyorlar

03 Aralık 2017 09:47

Grubun üyelerinden kiminin zihinsel kiminin ise bedensel engeli var. Ama onlar engelleri çoktan aşmış durumda Hepsinin yüzlerini güldüren ortak noktaları ise “müzik”! Ellerindeki darbukayla ritim tutarak şarkı söylüyorlar, marşlar okuyorlar. Hedefleri ise önümüzdeki aylarda seyirci karşısına çıkmak.


Bayraklı Belediyesi’nin kente kazandırdığı engelliler merkezi, engellilere yönelik farklı projeler geliştiriyor. İçinde sinema, tiyatro salonu, kurs odaları bulunan merkeze gelenler burada kaliteli ve eğlenceli zaman geçiriyor. Merkez, hem engellilerin hem de ailelerinin yüzlerini güldürüyor.



Ritim grubu kuruldu


Şimdilerde merkezden faydalanan engelliler farklı bir heyecan yaşıyor. Eğitmen Aslı Yalçın öncülüğünde kurulan ritim grubu konser verecekleri günü sabırsızlıkla bekliyor. Engelliler müzik eşliğinde ritim duygularını ve el becerilerini de keşfediyor.



Engeller ortadan kalkıyor


Sosyal bir ortamda yeni arkadaşlıklar da kuran engelliler ritim kursuyla engelleri ortadan kaldırıyor. İzmir marşını hep birlikte çalıp, söyleyen engelliler bir terapi merkezi gibi gördükleri merkezde çok mutlu olduklarını ve kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini söylüyor.



Aileler de memnun


Kursiyerlerle tek tek ilgilenip, onlarla takım çalışması yapan eğitmen Aslı Yalçın, “Ritim kursumuzda onların sevdikleri şarkıları birlikte çalıp söyleyeceğiz. Vücutlarını ve duyu organlarını birlikte kullanarak kendilerini keşfedip, hayatlarında kullanmalarını hedefliyoruz. Engelli kursiyerlerimizin aileleri onları severek getiriyor ve hepsi bizlere, Bayraklı Belediye Başkanımız Hasan Karabağ’a bu güzel engelli merkezi için teşekkür ediyor” dedi.



“Asıl engelliler..."


Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Bizim için önemli olan onların mutluluğu. Engellilerin evlerine kapanıp hayatlarını dört duvar arasında geçirmesine izin vermiyoruz. Engelliler merkezimizde onlar için her şeyi düşündük. Onlar için burada çeşitli kurslar düzenliyoruz. Aileleri onları gönül rahatlığıyla buruya bırakıyor. Engelli araçlarımızla onları evlerinden alıp tekrar evlerine bırakıyoruz. Bizler için asıl engelli olanlar vücutlarında fiziksel engeli olanlar değil ahlaklarında eksik olanlardır. Biz projelerimizle, engelli merkezimizle, ilgili tüm ekibimizle onlara hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
21
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Salı
    Yağmurlu
    14°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    10°C
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç