Engelli çocuklar için özel yapı

sınıf öğrencileri, mimaride yeni yapı tarzları geliştirmek için bilgisayar ile hesaplamalı tasarım yöntemlerini kullanarak sanal ortamda hazırladıkları asimetrik kabuk yapının gerçekteki uygulamasını, Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi’nin bahçesinde gerçekleştirdi. Üniversiteli gençlerin gaz beton kullanarak 10 günde hayata geçirdiği yapı, merkezdeki öğrenciler tarafından oyun alanı olarak kullanılacak.

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Seçkin Kutucu ve Esra Cevizci’nin yürütücülüğünü üstlendiği atölye çalışmasında sınıf öğrencileri, bilgisayar ile hesaplamalı tasarım yöntemini kullanarak hazırladıkları kabuk yapıyı, taşıyıcılık ile biçim ilişkisini optimize edildiği algoritma yazılımı ile sanal ortamda tasarladı.

Önce bilgisayarda, sonra bahçede

Çalışmalarının, Yaşar Üniversitesi tarafından Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında da desteklendiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Kutucu, “Mimari tasarımlarda yeni yaklaşımların ortaya çıkması uzun süreler almıştır. Bilgisayarla hesaplamalı tasarım yöntemi sayesinde, yapıların biçimleri ile ilgili karar verirken taşıyıcılık gibi performansa dayalı diğer özellikleri, mühendislik hesapları gibi, işin içine dahil ederek birer veri olarak ele alınabilirken kısa sürede alternatifler de oluşturulabiliyor. Algoritmalar yazarak, mimarlar, binaların performans özelliklerinden ödün vermeden daha serbest biçimlerde tasarım yapabilme ayrıcalığına sahip oluyor. Biz de öğrencilerimiz ile birlikte gaz beton blokları kullanarak oldukça sıra dışı biçime sahip asimetrik bir kabuğun önce tasarımını daha sonrasında da uygulamasını gerçekleştirdik” dedi.

Oyun alanı olacak

Öğretim Görevlisi Mauricio Gabriel Morales Beltran, Araştırma Görevlisi Berk Ekici’nin proje danışmanı olarak katkı sağladığı atölye çalışmasına, öğrenciler Çağan Demir, Eda Gürağaç, Elif Gültekin, Fatma Yalçın, Nur Gizem Aygün, Sezgi Yalçınkaya, Yeşim Keskinel, Övgü Kılıç, Gözde Çoban, Göksenin Güleç, Tuğbahan Akıncı, Çilen Zengin, Merve Koral, Ecem Kartalcan, Merve Durgut, Aslı Çalışkan katıldı. 10 gün süren çalışma sonunda elde edilen yapı, Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi’nin bahçesinde, merkezdeki çocukların oyun alanı olarak değerlendirilecek.