Engelli hayvanlar için protez tasarladılar

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri, Dr. Öğretim Üyesi Tolga Benli koordinatörlüğünde ve Öğretim Görevlisi Mustafa Biçer yürütücülüğündeki Endüstriyel Tasarım Stüdyosu dersinde engelli hayvanların yaşamlarını kolaylaştırmak için çalıştı. Doğuştan, hastalık, kaza veya saldırı gibi sebeplerle engelli hale gelmiş hayvanların hayata daha sıkı tutunmalarını ve özgürce hareket edebilmelerini sağlamak için çalışan öğrenciler, onların; yeme, içme, sosyalleşme gibi gereksinimlerini sağlıklı bir hayvana en fazla yaklaştırabilmek için tasarımlara imza attı. Öğrenciler tasarımlarında, engelli hayvanların rahat hareket etmesini, protezleriyle uyum sağlayabilmeleri için üç boyutlu yazıcılardan viscoya, doğal deriden özel silikonlara kadar birçok malzeme kullandı.

Engelli hayvanlarının ya çok sıkıntılı geçtiğini ya da çok kısa sürdüğünü belirten Öğretim Üyesi Tolga Benli, onların hayata tutunmalarını sağlamak amacıyla bu projeyi başlattıklarını belirtti. Benli, "Projeyi hazırlarken öğrencilerimizden, tasarlayacakları ürünü kullanacak hayvanların; akıl, mantık gibi olgulardan yoksun olduğu, kabullenme problemleri çıkartabileceği, her ne kadar anatomisi benzer özellikler gösterse de çok farklı olduğu ve taşıyıcı iskelet yapısının vücut kütlesine göre insanlara oranla çok daha fazla kuvvetlere maruz kalabildiğini göz önünde bulundurulmalarını istedik. Bir dönemlik çalışmayla hayvanlara özel tasarlanan; sağlıklı malzemelerle üretilen, uzun ömürlü, dayanıklı, işlevsel, konforlu ve kullanıcı açısından rahat tasarımlar ortaya çıktı. Can dostlarımızın aslında küçük dokunuşlarla hayatlarının ne kadar kolaylaştırılabileceğini de gördük. Projelerimizi daha da geliştirip engelli can dostlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için çalışacağız” diye konuştu.